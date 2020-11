Berlin verschärft die Corona-Regeln für alle weiterführenden Schulen. Ab dem kommenden Mittwoch, 18. November, gilt an allen weiterführenden und beruflichen Schulen eine vollständige Maskenpflicht. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und das gesamte weitere Personal müssen dann im gesamten Gebäude und auch auf dem Schulhof einen Mundschutz tragen.

Die Maskenpflicht schließt nun auch den Unterricht in allen Klassen ein. Das teilte die Senatsbildungsverwaltung am Freitag mit.

"Das ist in der aktuellen Situation ein weiterer wichtiger Schritt, den Regelunterricht unter Pandemiebedingungen aufrechterhalten zu können", sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Das Land wolle damit den Gesundheitsschutz für alle stärken.

Um die Schülerströme auf dem Weg zur Schule zu entzerren, müssen zudem alle weiterführenden Schulen den Unterrichtsbeginn über einen Zeitraum von zwei Stunden strecken. Ziel ist es, dass nicht alle Schüler gleichzeitig Busse und Bahnen nutzen und auch gleichzeitig in der Schule eintreffen.

"Berlin trägt dem Befund Rechnung, dass die Infektionszahlen gerade in der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen bedingt durch die Herbstferien weiter gestiegen sind", begründete die Bildungsverwaltung diese Maßnahmen. In den beiden unterrichtsfreien Wochen hätten viele Kontakte junger Leute außerhalb der Schulen das Infektionsgeschehen "messbar" verstärkt. "Nach aktueller Datenlage sind die Schulen in Deutschland und Berlin keine Infektionstreiber."

An Berlins Schulen inklusive Berufsschulen sind laut Schulverwaltung inzwischen 1273 Schüler und 362 Lehrer mit dem Coronavirus infiziert. Das entspricht bei den Schülern einer Steigerung um ein Drittel, bei den Lehrern um gut die Hälfte. Allerdings bewegen sich die Zahlen immer noch auf einem recht niedrigen Niveau, denn hohe Prozentwerte werden bei niedrigen absoluten Zahlen leichter erreicht.

Es ist aktuell weiterhin keine Berliner Schule geschlossen, nur zwei stehen laut Stufenplan der Bildungsverwaltung auf "Rot". Diese Schulen stellen deshalb auf kleinere Lerngruppen und eine Mischung aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause um.

Bei der Umsetzung der Maskenpflicht unterstützt das Land die Schulen auch mit Materiallieferungen. In der vergangenen Woche seien über die Bezirke bereits 480.000 Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung gestellt worden. Ab Mitte der kommenden Woche sollten weitere Masken für Schülerinnen und Schüler sowie das Personal geliefert werden.

Weitere drei Millionen Euro gibt es für Kitas: Davon entfallen 2,5 Millionen Euro auf die Anschaffung von Mund-Nasen-Bedeckungen und anderen Schutzmaterialien und 433.000 auf die Anschaffung von Kohlenstoffdioxid-Messgeräten. Die Gelder sollen nach Angaben der Verwaltung Anfang Dezember ausgezahlt werden.