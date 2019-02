Der Leiter des Berliner Landeskriminalamtes Christian Steiof geht davon aus, dass Beamte seiner Behörde nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt eine Akte über den Attentäter Anis Amri manipuliert haben, um eigene Versäumnisse zu vertuschen. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur dpa am Donnerstagabend. Steiof antwortete demnach im Untersuchungsausschuss des Bundestages auf die Frage, weshalb zwei Polizisten Informationen zu Amris Aktivitäten als Drogendealer nachträglich verändert hätten, "dass die richtig kalte Füße bekommen haben".

Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen gegen die Beamten im vergangenen April eingestellt. Die Staatsanwälte befanden zwar, es seien nach dem Terroranschlag Sachverhalte in den Akten "komplett abgeändert", Abhörprotokolle eingedampft, kriminelle Aktivitäten des Tunesiers "kleingeschrieben" worden. Dies sei allerdings "ungewöhnlich, aber nicht strafbar" gewesen.

Nach dem Anschlag neben der Gedächtniskirche war die Berliner Polizei unter anderem in die Kritik geraten, weil Amri, der als islamistischer Gefährder bekannt war, nicht frühzeitig wegen krimineller Delikte in Untersuchungshaft genommen worden war. Steiof räumte im Untersuchungsausschuss "fatale handwerkliche Fehler" seiner Behörde im Umgang mit Amri ein.

Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen gestohlenen Lastwagen in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gesteuert. Zwölf Menschen kamen dabei ums Leben. (Tsp)