Wäre die Affäre um die politische Unterstützung der Genossenschaft Diese eG ein Krimi, dann hätte es der Parlamentarische Untersuchungsausschuss am Dienstag mit der Anhörung der mutmaßlichen Täter zu tun gehabt. Tatsächlich wurden die beiden Bezirksstadträte für Stadtentwicklung und Bauen von Schöneberg-Tempelhof sowie Friedrichshain-Kreuzberg, Jörn Oltmann und Florian Schmidt (beide Grüne), aber nur als Zeugen geladen, um den Parlamentariern ihre Sicht darzustellen, warum sie die vom Rechnungshof heftig angegriffene Ausübung des Vorkaufsrechts vorantrieben und beschlossen.

Die Debatte um die Diese eG ist aufgeheizt. Berlin leidet unter Wohnungsnot. Das hat Handel und Spekulation mit Wohnhäusern angeheizt. Zu den Geschäftsmodellen zählt auch, Miethäuser in Eigentumswohnungen aufzuteilen und diese mit Gewinn zu verkaufen. Mieter werden dabei oft verdrängt.

Dagegen versucht der Senat mit Milieuschutz und der Ausübung des Vorkaufsrechts vorzugehen und die gehandelten Häuser in Besitz landeseigener Firmen - oder nun auch von Genossenschaften - zu bringen. Die Ankäufe zugunsten der Diese eG waren die ersten ihrer Art - und deren Umstände lösten die hitzige politische Debatte aus.

Oltmann hatte für den Bezirk am 12. August 2019 das Vorkaufsrecht ausgeübt zu Gunsten der Diese eG. Damit ging das Wohnhaus in der Gleditschstraße nicht ins Eigentum eines privaten Käufers. „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die wirtschaftliche Rechnung auf vernünftigen Grundlagen stand“, so Oltmann.

Dieser hätten ein Förderdarlehen sowie ein öffentlicher Zuschuss zugrunde gelegen, die „über 50 Prozent“ der Erwerbskosten ausmachten. Die Mieter hätten selbst 500 Euro je Quadratmeter eigenes Geld zum Kauf beigesteuert. Den Rest habe die Gls-Bank als Kredit bewilligt.

Dass der Ankauf überhaupt ins Stocken geriet und die Diese eG kurz vor der Insolvenz stand, habe nach Oltmanns Darstellung an der sehr langen Prüfung der Förderung durch die landeseigene IBB-Bank gelegen. Einen Vorwurf machte der Bezirkspolitiker nicht nur der Bank sondern auch der Politik.

Diese habe mit einem Beschluss im Parlament zwar den „eindeutigen politischen Willen“ bekundet, Genossenschaften wie die Diese eG zu fördern. Die neuen Kriterien für die Prüfung dieser alternativen und neuen Eigentumsform seien aber nicht der IBB an die Hand gegeben worden. Die Zweifel der IBB an der Kreditfähigkeit der Diese eG erkläre sich so, weil sie diese wie einen ganz gewöhnlichen Privatkunden geprüft habe.

Sechs Monate habe die Prüfung gedauert, sagte Oltmann. Dabei habe Wohnen-Senator Sebastian Scheel (Linke) sowie die Senatsverwaltung für Finanzen die „Förderfähigkeit grundsätzlich bejaht“. Dies sei ein Kriterium für dessen Entscheidung zur Ausübung des Vorkaufsrechts. Die dritte - neben dem politischen Willen des Parlaments - sei die Prüfung des Objektes selbst.

Das Vermessungsamt habe die Wirtschaftlichkeit der Immobilie festgestellt. Er selbst habe die Kalkulationen durchgesehen. Dass landeseigene Wohnungsbaugesellschaften wie die Stadt und Land den Erwerb ablehnten, erklärt Oltmann mit deren kürzeren Abschreibungszeiten. Die Immobilie sei in gutem Zustand, habe keinen Sanierungsstau und dennoch seien auskömmliche Rücklagen eingerechnet.

„Der Kaufpreis war sehr hoch“, sagte Oltmann aber auch. Und er ist überzeugt, dass der private Käufer diesen durch die Aufteilung der Immobilie in Eigentumswohnungen und deren Verkauf wieder hereinholen wollte. Gegen just diese „Spekulation“ mit Wohnraum richte sich das Instrument des Vorkaufsrechts. Wobei Oltmann auf die Ausübung verzichtet hätte, wenn der Käufer auf Umwandlungen für 20 Jahre verzichtet hätte und andere Sozialklauseln zugestimmt hätte.

Vier Mal habe er eine solche „Abwendungsvereinbarung“ angeboten, vier Mal sei er abgewiesen worden. Deshalb die Ausübung des Vorkaufsrechts. Oltmann verteidigte das politische Instrument. Einem Ankauf stünden sieben Abwendungsvereinbarungen gegenüber.

Der Rechnungshof hatte in einer Prüfung der Diese eG-Affäre ein Haftungsrisiko von 27 Millionen Euro festgestellt und geht von einem bereits eingetretenen Schaden von 270.000 Euro auch. Teils hätten die Verantwortlichen in den Bezirken nicht die zuständigen Stellen im Bezirk angehört.

Anzettelung eines „politischen Konflikts mit dem Ziel der Kriminalisierung des politischen Gegners“

Die Anzettelung eines „politischen Konflikts mit dem Ziel der Kriminalisierung des politischen Gegners“ warf der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt, insbesondere der CDU vor – und verweigerte nach dem Vorlesen einer Erklärung zum Sachverhalt sowie einer Verteidigung der Ausübung des Vorkaufsrechts weitere Auskünfte.

Schmidt begründete das mit den Aktivitäten einer Rechtsanwältin und Mitarbeiterin der CDU-Fraktion, die wiederholt Strafanzeigen etwa wegen Untreue und Insolvenzverschleppung gegen ihn gestellt habe. Diese seien zwar von der Generalstaatsanwaltschaft eingestellt worden. Dennoch sei eine Wiederaufnahme der Verfahren infolge der Aussagen vor dem Ausschuss nicht ausgeschlossen. Schmidt sprach von „Eingriffen in meine Privatsphäre“ und einem „Versuch, den Prozess des Vorkaufsrechts zu schädigen und zu stoppen“.

„Das finanzielle Risiko von 27 Millionen Euro bestand nicht“

Die Vorwürfe des Rechnungshofes wies Schmidt zurück. „Das finanzielle Risiko von 27 Millionen Euro bestand nicht“. Eine Rückabwicklung der Kaufverträge sei möglich gewesen“. Die Immobilien seien „unter Verkehrswert“ vom Bezirk erworben worden, so dass deren „Gegenwert der Haftung gegenüberstand“. Auch den Vorwurf der Akten-Manipulation durch seine Abteilung wies der Bezirksstadtrat zurück.

Der Fall liege anders, eine Mitarbeiterin habe bei der Einsichtnahme der Akten durch eine Fraktion des Abgeordnetenhauses „zu spät mitgeteilt, dass nicht alle Akten vorgelegt werden können“, weil diese Angaben zu einem noch laufenden Verkaufsverfahren enthielten und diese Geschäftsgeheimnisse zu wahren gewesen seien.

„Impulsgebenden Charakter“ habe die Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten der „Diese-eG“ für den Milieuschutz im Bezirk. Investoren sei nun klar, dass der Bezirk es „ernst meint“ mit dem Einsatz des Instruments. Im vergangenen Jahr hätten 26 Abwendungsvereinbarungen zum Schutz von Mietern sechs Fälle von Vorkaufsrecht begleitet, drei davon zu Gunsten von Genossenschaften – so viele Abwendungsvereinbarungen wie nie.

„Meine Aufgabe ist es alles zu tun, dass Mieter ein sicheres Zuhause haben und nicht renditegetriebenen Geschäftsmodellen zum Opfer fallen“, sagte Schmidt. Hätte er nicht gehandelt, wäre ihm vorgeworfen worden, Mieter nicht vor Verdrängung geschützt zu haben.