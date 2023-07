Unverlangt eingesandte Urlaubsbilder Ich suchte eine Mitbewohnerin und bekam haufenweise private Infos

Deutsche haben den Ruf, besonders viel Wert auf Datenschutz zu legen – und ein spezielles Verhältnis zum Thema Geld. Da weiß meist nicht einmal der enge Freundeskreis, was man gerade so verdient (oder, dass man gerade nichts verdient). Wer allerdings seit einigen Wochen einen tiefen Einblick in die Berliner Einkommensverteilung hat, bin ich. Dabei wollte ich keine Gehaltsabrechnungen durchsehen, sondern bloß eine neue Mitbewohnerin finden.