Mal wieder unter Wasser. Der Gleimtunnel zwischen Gesundbrunnen und Prenzlauer Berg. Foto: snapshot-photography

Zwei umgestürzte Bäume, unterbrochene S-Bahnen, überquellende Gullydeckel und vollgelaufene Keller: Die Berliner Feuerwehr hatte am Montagnachmittag und frühen Abend wegen des Gewitters mit Starkregen gut zu tun. Sie musste jedoch weniger ausrücken, als zuvor befürchtet. Noch am frühen Nachmittag hatte man aufgrund düsterer Wetterprognosen stadtweiten Stress erwartet. Dann prasselte der Regen aber längst nicht überall in Berlin herab, sondern nur in einigen Bezirken, vor allem im Norden der Stadt. "Wedding, Gesundbrunnen und Reinickendorf sind besonders betroffen", teilte der Lagedienst der Feuerwehr gegen 18.30 Uhr mit.

Am schlimmsten hat es die S-Bahnlinien S41 und S42 am Ring getroffen. Kurz vor dem S-Bahnhof Wedding stürzte ein Baum auf die Schienen. Ein Triebwagen prallte laut Feuerwehr gegen den Stamm, die Passagiere mussten den Zug auf offener Strecke verlassen und wurden zum Bahnhof geleitet. Der reguläre S-Bahnverkehr auf beiden Linien ist noch immer im Abschnitt zwischen Beusselstraße und Gesundbrunnen unterbrochen. Es verkehrt nur ein Pendelzug im 10-Minuten-Takt.

Bis zu einem halben Meter hoch überflutet ist der Gleimtunnel zwischen Gesundbrunnen und Prenzlauer Berg. Mehr einem See als einer Fahrbahn ähnelte zeitweise die Residenzstraße. Einen größeren Wasserschaden gab es im Parterre des Bahnhofs Friedrichstraße. An der Reinickendorfer Straße musste die Feuerwehr einen Baumfällen, den der Sturm abgeknickt hatte. Andere Stadtgebiete blieben hingegen von Böen und Starkregen weitgehend verschont.

Bereits am frühen Nachmittag gegen 14 Uhr hatte die Berliner Feuerwehr auch im Hinblick auf das erwartete Unwetter den Ausnahmezustand ausgerufen. Sie war an ihre Kapazitätsgrenze gelangt. Denn um diese Zeit waren die verfügbaren Einsatzkräfte schon an zwei anderen Orten voll beschäftigt: Zum einen beim Brand eines Pferdehofes in Lübars, zum anderen am Flughafen Tegel, wo ein beschädigter Gefahrgutcontainer einen Großeinsatz auslöste. Experten stellten dann aber fest, dass keine giftigen Stoffe austraten. Zeitweise wurden am Montag Freiwillige Feuerwehren zur Unterstützung angefordert.

In den nächsten Tagen soll das Wetter Abkühlung bringen, es kann auch immer mal wieder schauern.