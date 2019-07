Zwei umgestürzte Bäume, unterbrochene S-Bahnen, überquellende Gullydeckel und einige vollgelaufene Keller: Die Berliner Feuerwehr hat zur Zeit wegen des Gewitters mit Starkregen gut zu tun. Sie muss aber weniger ausrücken, als zuvor befürchtet. Noch am frühen Nachmittag hatte man aufgrund düsterer Wetterprognosen den Ausnahmezustand erwartet. Dann prasselte der Regen aber längst nicht überall in Berlin herab, sondern nur in einigen Bezirken, vor allem im Norden der Stadt. "Wedding, Gesundbrunnen und Reinickendorf sind besonders betroffen", teilte der Lagedienst der Feuerwehr mit.

Am schlimmsten hat es die S-Bahnlinien S41 und S42 getroffen. Auf ihre Schienen stürzte ein Baum zwischen Beusselstraße und Gesundbrunnen, der reguläre S-Bahnverkehr beider Linien ist seither auf diesem Abschnitt unterbrochen. Es verkehrt nur ein Pendelzug im 10-Minuten-Takt.

Überflutet war zeitweise die Fahrbahn der Residenzstraße, an der Reinickendorfer Straße musste die Feuerwehr einen Baumfällen, den der Sturm abgeknickt hatte. Andere Stadtgebiete blieben hingegen von Böen verschont. Einen größeren Wasserschaden gab es im Parterre des Bahnhofs Friedrichstraße.