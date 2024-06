Unwetter Sturmschäden stören Zugverkehr zwischen Leipzig und Berlin

Unwetter haben am Freitagnachmittag im Süden Sachsen-Anhalts den Zugverkehr gestört. Im Raum Bitterfeld und Dessau seien Oberleitungen beschädigt worden, teilte die Deutsche Bahn auf X mit. Nach Angaben der Leitstelle Anhalt-Bitterfeld stürzten Bäume um.

Betroffen waren laut Bahn die ICE-Verbindungen zwischen Berlin und Leipzig. In Leipzig stand am Abend das Fußball-EM-Spiel zwischen Frankreich und den Niederlanden an.

© dpa-infocom, dpa:240621-99-484187/4

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.