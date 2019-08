Beim Unwetter vom Freitag sind pro Stunde punktuell mehr als 60 Liter Regen gefallen. Das ist nach Einschätzung der Berliner Wasserbetriebe ein "Jahrhundertereignis", kommt also statistisch nur einmal in 100 Jahren vor. Wasserbetriebe-Sprecher Stephan Natz möchte aber nicht ausschließen, dass sich die Wahrscheinlichkeit solcher Regenmengen wegen der Klimaveränderung inzwischen erhöht hat. "Die 100-jährlichen Regen inflationieren", twitterte er gestern Abend.

Die höchsten Regenmengen habe es in Wedding gegeben, 61 Liter pro Quadratmeter und Stunde, in Kreuzberg waren es 48, in Schöneweide 45 und in Mitte 44. Dass viele Straßen in der Innenstadt zeitweise überflutet waren, das Wasser also nicht mehr über die Kanalisation ablaufen konnte, sei bei solchen Regenmengen unvermeidbar.

Auch der laufende Ausbau der Kanalisation mit zusätzlichen Rückstauräumen wie derzeit unterm Mauerpark werde daran nicht viel ändern. Dieser Ausbau solle verhindern, dass bei normalen Gewitterschauern im Sommer, also kurzen intensiven Wolkenbrüchen, verschmutztes Regenwasser in die Spree und ihre Zuflüsse gelange.

Gegen "temporäre Überflutungen" sei derzeit nichts zu machen, sagen die Wasserbetriebe. Foto: Annette Riedl/dpa

Die Feuerwehr verzeichnete 200 regenbedingte Einsätze, gegen 22 Uhr wurde der Ausnahmezustand aufgehoben. Vor allem Keller und Tiefgaragen waren voll Wasser gelaufen. Betroffen waren nach Angaben eines Sprechers die Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg und das Stadion Neukölln an der Oderstraße.

Im Keller des Stadiongebäudes habe das Wasser 1,5 Meter hoch gestanden. Wassereinbrüche gab es auch bei der Feuerwehr selbst, in den Wachen Urbanstraße, Moabit, Tiergarten und im Technischen Dienst in Charlottenburg. Über konkrete Schäden sei derzeit noch nichts bekannt. In die U-Bahntunnel der BVG ist zwar an einigen Stellen Wasser eingedrungen, aber das habe problemlos ablaufen und versickern können, erklärte Sprecherin Petra Nelken.