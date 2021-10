Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstag Sturmböen und schwere Gewitter vorausgesagt hatte, sind am frühen Morgen in Berlin und Brandenburg einige Bäume umgestürzt, es kam auch zu kleineren Verkehrseinschränkungen.

Die Berliner Feuerwehr vermeldete jedoch am Morgen auf Twitter, dass sie vereinzelt gerufen werde, um bei umgestürzten Bäumen oder losen Bauteilen im Stadtgebiet Hilfe zu leisten. Auf dem Foto des Tweets ist dabei zu sehen, wie ein Feuerwehrmann einen umgestürzten Baum in Zehlendorf zersägt.

Die Berliner S-Bahn vermeldete am Morgen Verkehrseinschränkungen auf der Linie S1, zwischenzeitlich war der Zugverkehr hier unterbrochen. Nach Angaben der S-Bahn verkehrt die S1 nun wieder im 10-Minuten Takt zwischen Wannsee und Schönholz.



Die Bahn meldete vereinzelte Verspätungen aufgrund von technischen Störungen, die von dem Sturm verursacht worden seien, wie eine Bahn-Sprecherin sagte. Zwischen Halbe und Lübbe im Spreewald führen die Züge nur eingleisig, da ein Baum auf die Gleise gefallen sei. Im Großen und Ganzen laufe der Verkehr jedoch rund. Auch Polizei und Feuerwehr meldeten zunächst keine größeren Vorkommnisse.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Im Laufe des Donnerstags rechnete der DWD für Berlin und Brandenburg mit Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Besonders in der Südhälfte der Länder könne es demnach vereinzelt sogar zu schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen. Außerdem sei örtlich mit schweren Gewittern mit teils orkanartigen Böen zu rechnen.

Mehr zum Thema Wetter in Berlin und Brandenburg Herbststurm mit orkanartigen Böen – Zoo und mehrere Grünanlagen bleiben geschlossen

Wegen des Sturmtiefs „Ignatz“ hatte der DWD bereits am Mittwoch ausdrücklich gewarnt vor herabstürzenden Ästen am Donnerstag und Freitag und empfahl, das Haus am besten nicht zu verlassen. (dpa)