„Unzureichende interne Kommunikation“ Lichtenberger Wahlleiter nimmt Schuld an Panne auf sich – Neue Wahlergebnisse

Im Berliner Bezirk Lichtenberg sind nachträglich 466 Wahlbriefe aufgetaucht, wie am Dienstag bekannt wurde. Am Mittwoch meldete sich Bezirkswahlleiter Axel Hunger zu Wort mit einer „Klarstellung“ – die der Tagesspiegel vor Veröffentlichung durch die Pressestelle durch Informant:innen erhielt. Die Pressemitteilung ist auf den 15. Februar datiert und soll an diesem Tage veröffentlicht werden.

Noch am Dienstag hatte Lichtenbergs Stellvertretender Bürgermeister Kevin Hönicke (SPD) auf Twitter zunächst verkündet, die Post sei für die Panne zuständig. Er korrigierte sich wenig später: Nun war Hönicke zufolge die bezirkliche Poststelle Schuld. Hönicke verbreitete dies lediglich auf Twitter, eine offizielle Mitteilung der Lichtenberger Pressestelle erfolgte nicht.

Hunger stellte klar, dass die Informationen über Fehler bei der Post oder bei der bezirklichen Poststelle weder von ihm noch vom Bezirkswahlamt verbreitet worden seien. „Und diese Aussagen sind falsch“, so Hunger – eine Kritik an Hönicke, der die falschen Informationen auf Twitter verbreitet hatte, woraufhin zahlreiche Medien darüber berichteten.

„Die unrichtigen Informationen in den verschiedenen Medien bedaure ich sehr“, sagt Bezirkswahlleiter Hunger. „Es geht jedoch keine Stimme verloren.“ Hunger selbst war für Rückfragen am Mittwoch nicht zu erreichen.

„Unzureichende interne Kommunikation“

Hunger schreibt, der Grund für die Panne sei eine „unzureichende interne Kommunikation“ gewesen und somit seine Schuld. Die Wahlbriefe seien rechtzeitig im Rathaus Lichtenberg eingegangen. Nach Informationen des Tagesspiegels trafen die Briefe am Freitag rechtzeitig im Rathaus ein.

Von dort mussten sie ins Bezirkswahlamt in der Egon-Erwin-Kisch-Straße 106 in Neu-Hohenschönhausen weitergeleitet werden. Hier soll die interne Kommunikation versagt haben, da niemand bei der Post eine Abholung der Briefe angemeldet oder diese dort abgegeben haben soll. So blieben die Briefe zunächst im Rathaus liegen.

Erneut eine Panne bei den Wahlen in Berlin

„Es sind rote Wahlbriefe eingegangen, die am Sonntag nicht zur Auszählung gekommen sind“, hatte Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Dienstag in der Pressekonferenz nach der wöchentlichen Senatssitzung erklärt. Damit gab es bei der Wahlwiederholung – anders als zunächst gedacht – erneut eine Panne. Bröchler zufolge werde im Bezirksamt nun geprüft, wie es dazu kommen konnte. Ob aus diesem Vorfall sogar eine berlinweite Nachzählung resultieren könnte, könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, sagte der Landeswahlleiter.

Die Stimmen aus Lichtenberg wurden am Mittwoch ab 9.30 Uhr im Bezirkswahlamt in der Egon-Erwin-Kisch-Straße 106 in Neu-Hohenschönhausen öffentlich ausgezählt. Am kommenden Montag um 15 Uhr soll dann der Bezirkswahlausschuss zusammentreten, um das neue Gesamtergebnis für Lichtenberg bekannt zu geben.

In der Frage, ob die SPD oder die Grünen hinter der CDU auf dem zweiten Platz gelandet sind, könnten die Briefwahlstimmen einen Unterschied machen: Die Sozialdemokraten haben berlinweit nur einen Vorsprung von 105 Zweitstimmen.

Grüne und CDU in Wahlkreis 3 nun möglicherweise gleichauf

Philip Ahrens, Fraktionsvorsitzender der Lichtenberger Grünen, war bei der Auszählung dabei und twitterte, es habe sich im Wahlkreis 3 eine neue Situation ergeben: Demnach seien hier nun die Direktkandidierenden für das Abgeordnetenhaus, Dennis Haustein von der CDU und Claudia Engelmann von den Linken, gleichauf. Bisher hatte Haustein hier die Nase vorn.

Dieser hatte kurz nach der Wahl am Montag noch dem Tagesspiegel gesagt, er freue sich erst, wenn die Nachzählungen durch seien. Das offizielle Ergebnis der neuen Auszählungen wird jedoch erst noch erwartet und wird zeigen, ob Ahrens recht behält.

Wie aus Hungers Bekanntmachung auch hervorgeht, sind die Lichtenberger Wahlkreise 2 bis 6 von der Panne betroffen. Somit geht es auch um zwei besonders knappe Entscheidungen um die Direktmandate fürs Abgeordnetenhaus. Im Wahlkreis Lichtenberg 3 hatte der Gewinner Dennis Haustein von der CDU nur zehn Stimmen Vorsprung vor der Zweitplatzierten Claudia Engelmann (Linke): 4218 zu 4208 Erststimmen.

Neue Zählung könnte auch Auswirkungen auf das Lichtenberger Bezirksamt haben

Eventuell könnte die Auszählung auch Auswirkungen auf die Verteilung der Stadträte haben. Zwischen Linken und Grünen ist es knapp: Nach alter Auszählung erhalten jeweils Linke und Grüne einen Posten – dies könnte sich ändern, und die Linken wieder zwei Bezirksamtsmitglieder stellen dürfen. Die Grüne Stadträtin Filiz Keküllüoğlu müsste ihr Amt dann räumen. Allerdings müssten dazu über 300 Stimmen für die Linken dabei sein. In der eigentlichen Hochburg Lichtenberg nicht unwahrscheinlich.

Auch im Wahlkreis Lichtenberg 6 war es eng: Die CDU-Politikerin Lilia Usik holte dort das Direktmandat mit 150 Stimmen Vorsprung vor Linke-Politiker Norman Wolf: 4800 zu 4650 Stimmen.

