Über 18 Kilometer, durch Neukölln, Kreuzberg und Friedrichshain, führt eine Tour zu acht Stadtgärten. Hier kann man sehen, was gepflanzt und woran gewerkelt wird und welche Menschen einem dabei begegnen. Was man auf der Tour lernt: Die Gärten haben unterschiedliche Ansätze, bei manchen steht eher die Gemeinschaft im Vordergrund, andere kümmern sich um den Naturschutz oder Bildungsarbeit – und manchen geht es vor allem um die Gastronomie.

Die Tour ins grüne Berlin beginnt auf einer der dreckigsten Straßen der Stadt. Doch man muss nur wenige hundert Meter – neben stinkenden Motoren – die Luft anhalten, schon kann man sich von der stark befahrenen Hermannstraße in ein wohltuendes Idyll retten.

PRINZESSINNENGÄRTEN

Der St.-Jacobi-Friedhof ist seit einiger Zeit die neue Heimat der Prinzessinnengärten, dem Vorreiter-Projekt der Berliner Urban-Gardening-Szene. Nur wenige Gräber gibt es hier noch. Im Jahr 2035 soll der Friedhof ganz stillgelegt werden, erzählt Hanna Burkhardt, eine Mitarbeiterin des Gartenprojekts, bei einem Rundgang über das 7,5 Hektar große Gelände. Künftig werden sie und ihre Kollegen das gesamte Areal bewirtschaften können. Das schönste daran: alle haben etwas davon. Jeder kann zur Erholung der Lunge durchs kühle Grün streifen, Hochbeete, Wildwuchs oder Bienenhäuser betrachten. Es gibt eine Staudengärtnerei, eine Steinwerkstatt und einen ziemlich großen Gemüseacker. Der Cafébereich gleich am Friedhofseingang ist allerdings noch nicht ganz fertig. „Der Aufbau hat sich wegen Corona etwas verzögert“, sagt Hanna Burkhardt. Doch noch in diesem Sommer soll es hier einen regelmäßigen Café-und Restaurantbetrieb geben, verspricht sie.

Hanna Burkhardt arbeitet in der Umweltbildung und für die Prinzessinnengärten. Foto: Saara von Alten

Dass viele Menschen aus Berlin, Brandenburg oder der ganzen Welt die Stadtgärten besuchen, gehört zum Urban-Gardening-Konzept dazu. „Wir finden es schön, wenn Leute sich inspirieren lassen und vielleicht an anderen Orten ähnliche Projekte aufziehen“, sagt Burkhardt. Die Prinzessinnengärten starteten ursprünglich 2009 auf einer Brache am Moritzplatz. Mittlerweile ist das Projekt aus unterschiedlichen Gründen zweigeteilt. „Hier in Neukölln wollen wir uns wieder mehr auf unsere Wurzeln, die Bildungsarbeit, konzentrieren“, sagt Burkhardt, die Humanökologie studiert hat. Schulklassen, Kitagruppen können hier ganz praxisnah vieles über Ökologie lernen; mitgärtnern, Nisthilfen für Vögel, Insektenhotels oder Vogelschutzhecken bauen.

Hermannstraße 99 - 105, Neukölln, prinzessinnengarten-kollektiv.net

PRACHTTOMATE

Der zweite Stopp ist die Prachttomate, ein heiß umkämpftes Neuköllner Nachbarschaftsprojekt. Mit dem Rad braucht man etwa zehn Minuten, fährt die Schierker Straße hinunter, vorbei am Körnerpark und der Thomashöhe. In der Bornsdorfer Straße 9 begrüßen einen zwei freundliche Männer, Typ Alt-Linke. Ob ich mir das Grundstück näher angucken darf? Klar, auch hier sind Besucher gerne gesehen. Noch lieber Nachbarn, die selber mit anpacken und dabei helfen, alte, bei der Lebensmittelindustrie unbeliebte Sorten aufzuziehen. Ohne Hybridsaatgut, sondern mit festen Samen werden hier Kürbisse, Zucchinis, Beeren, Hülsenfrüchte, Tomaten oder Auberginen gezüchtet. Es ist beeindruckend, wie viel essbares Grün auf einer so schattigen Fläche sprießen kann. Doch die zunehmende Verschattung und die lärmende Baustelle nebenan bilden auch den momentanen Konfliktherd.

Bei der Prachttomate gibt es viel Essbares und weitaus mehr als Tomaten. Foto: Saara von Alten

Bis 2017 war der Garten noch doppelt so groß, doch nebenan werden jetzt Eigentumswohnungen gebaut, was hier ganz offensichtlich die Stimmung trübt. Dabei wollten sie hier so viel für die Kiezgemeinschaft tun, erzählen die Männer. Nun auf beengtem Raum. Demnächst finden hier wieder regelmäßig Workshops für Jugendliche statt. Während des Lockdowns war der Garten ein wichtiges Refugium. Anwohner, die die meiste Zeit in beengten Wohnungen verbringen mussten, konnten hier zwischenzeitlich kurz durchatmen. Ein richtiges Café gibt es hier nicht, aber wer möchte, kann sich, gegen eine Spende, in der offenen Küche einen Kaffee oder Kräutertee zubereiten.

Bornsdorfer Straße 9, Neukölln, www.prachttomate.de

MÖRCHENPARK

Das nächste Ziel ist das Holzmarkt-Areal in Friedrichshain. Über die Oberbaumbrücke geht es Richtung Warschauer Straße, an der East-Side-Gallery entlang, zur Holzmarktstraße 25. Nach dem coronabedingten Lockdown haben hier zumindest alle Außenbereiche wieder geöffnet. Auf dem Gelände befindet sich auch der Mörchenpark. Gärtner trifft man nicht immer, die vielen Gemüsebeete, die ringsherum verstreut aufgebaut sind, kann man sich trotzdem ansehen. Hier steht allerdings eindeutig die Gastronomie und das Chillen am Wasser und in der Sonne im Mittelpunkt.

Die Beete des Mörchenparks befinden sich auf dem Holzmarkt-Gelände an der Spree. Foto: Saara von Alten

An der Strandbar gibt es Smoothies, anschließend kann man den dichten Bambusgarten zum Ufer hin durchstreifen, wo Holztische zur Pause einladen. Zu normalen Zeiten ist dies ein Hotspot für Touristen und Hipster. Wer mit Kindern unterwegs ist, freut sich über den leicht improvisierten Spielplatz mit Trampolin und einer kleinen Holzhütte hinter der Bar. Es gibt auch eine Fotopasskabine fürs Ausflugs-Erinnerungsfoto.

Holzmarktstraße 25, Friedrichshain, www.moerchenpark.de

KREUZBERGER GÄRTEN

Die Tour geht zurück über die Spree und dann am Engeldamm entlang. Hinter dem Künstlerhaus Bethanien liegen die Beete von Ton-Steine-Gärten, in Anlehnung an die Band, die den Mariannenplatz einst so bekannt gemacht hat. Fleißige Hobbygärtner bewässern gerade ihre Salatzucht. Nach einem kurzen Blick auf die bunte Blütenpracht geht es weiter zum Moritzplatz – dem Ursprungsort der Prinzessinnengärten, die jetzt in Neukölln angelegt sind. Auf dem Areal wird gerade ein neuer Nachbarschaftsgarten angelegt – ohne kommerziell betriebene Gastronomie. Dies soll ein Ort für alle werden, erklärt ein ehrenamtlicher Projektvertreter.

Ton-Steine-Gärten, Bethaniendamm 26, gaerten-am-mariannenplatz.blogspot.com; Prinzessinnengarten Moritzplatz, Prinzessinnenstraße 15, prinzessinnengarten-kreuzberg.net

ALLMENDE-KONTOR

Danach geht es zum Tempelhofer Feld. Auf der östlichen Seite liegt der Allmende-Kontor. Hier bewirtschaften Studenten, Rentner oder Familien – die meisten davon sind Anwohner – ihre privat angelegten Beete, bauen Blumen, Obst oder Gemüse an. Der Bereich ist für alle öffentlich zugänglich, auf Schildern bitten die Gärtner darum, ihre Ernte nicht zu stibitzen. Einige der Hobbygärtner mögen es sehr, dass viele Besucher sich an ihrer kleinen Oase erfreuen, andere betrachten den Garten als ihren Privatbereich. Ein Nachbar erzählt, dass es in den letzten Jahren auch mal Ärger mit Besuchern gab, die die Arbeit der Gärtner nicht respektieren und zum Beispiel Beete beschädigen. Wer sich respektvoll verhält, ist gern gesehen.

Gartenarbeiten auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Saara von Alten

Tempelhofer Feld, Neukölln, www.allmende-kontor.de

CAFÉ BOTANICO

Zurück in den Neuköllner Kiez an der Richardstraße. Im Café Botanico „entscheidet der Garten, was auf die Speisekarte kommt“, sagt Restaurantbetreiber Martin Höfft. Er selbst kümmert sich um die 1000 Quadratmeter große Anbaufläche hinterm Haus, die man von der Straße aus nicht erahnt. Neben Gemüse wachsen hier Wildkräuter, insgesamt 200 nutzbare Pflanzen, sagt Höfft. Die saisonalen Kräuter landen als „Pasta alle erbe“ oder Wildkräuter-Risotto auf dem Teller.

Christine Sticher und Martin Höft betreiben das Cafés Botanico im Richardkiez - hier in ihrem Garten. Foto: Saara von Alten

Richardstraße 100, Neukölln, www.cafe-botanico.de

KLUNKERKRANICH

Letzter Stopp ist der Klunkerkranich, der Dachgarten auf den Neukölln Arcarden. Auf Parkdeck 6 wartet Eva Brozowsky. Seit Jahren begrünt die Grundschullehrerin mit anderen Ehrenamtlichen das Dach. „Irgendwann fängt man an, die Welt in oben und unten einzuteilen“, sagt sie. Unten bedeutet: Die laute, stickige Karl-Marx-Straße. Oben: blauer Himmel, sprießende Pflanzen und vor allem Stille. Sie erzählt von ihrem Bestäubungsprojekt zum Erhalt der Artenvielfalt: Bienen, Nachtfalter, Hummeln oder andere Bestäuber mögen keine geschlossenen Pflanzen. Malven, Lavendel, Ringelblumen, Wilde Möhren oder Thymian kommen wesentlich besser bei den Bestäubern an. Gemüsebeete gibt es hier auch, aber zu viel Erde darf wegen der Traglast nicht auf das Dach. Selbst Vögel nisten hier und lassen sich nicht davon stören, dass gegen 17 Uhr die Bar eröffnet.

Neukölln von oben: Blick von der höchsten Ebene im Klunkerkranich. Foto: Saara von Alten

Karl-Marx-Straße 66, Neukölln, klunkerkranich.org, horstwirtschaft.de