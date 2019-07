Am Dienstag einigte sich der EU-Gipfel auf die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als neue Kommissionspräsidentin. Das EU-Parlament muss allerdings noch zustimmen. Wir haben EU-Bürgerinnen und Bürger am Potsdamer Platz gefragt, was sie von dieser Entscheidung halten. Kaum jemand findet positive Worte über von der Leyen.

Video 02:15 Min. Was denken Berliner über Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin?