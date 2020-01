Die Entscheidung, ob Ex-Finanzsenator Thilo Sarrazin aus der SPD ausgeschlossen wird, ist offenbar gefallen. Zuerst hatte die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf Parteikreise gemeldet, dass die Entscheidung am Mittwochabend getroffen worden sei.

Bestätigt ist diese Information bisher nicht. Weder Sarrazin selbst noch sein Anwalt wussten bisher davon.

Der SPD Landesverband Berlin habe auf Anfrage mitgeteilt, erklärte Sarrazins Anwalt Andreas Köhler, dass eine Entscheidung vorbereitet werde, für die eine Sperrfrist bis morgen, 24. Januar, 10 Uhr gelte.

"Offensichtlich wird von Seiten des Parteivorstandes der SPD die Entscheidung bereits jetzt durchgestochen, um schon heute die mediale Öffentlichkeit zu beeinflussen". Herr Sarrazin werde sich an diesem Spiel nicht beteiligen. "Er wartet in Ruhe und Gelassenheit die Entscheidung ab", so Köhler.

Sarrazin hatte versichert, dass er zu den Grundwerten der SPD stehe

Die Landesschiedskommission war in zweiter Instanz mit dem Parteiordnungsverfahren befasst. Bereits im Sommer 2019 hatte das Kreisschiedsgericht der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf entschieden, dass Sarrazin aus der Partei ausgeschlossen wird.

Der ehemalige Berliner Finanzsenator und Bundesbank-Vorstand ging daraufhin in Berufung und kündigte an, alle parteiinternen Instanzen und die ordentlichen Gerichte bis hin zum Bundesverfassungsgericht zu nutzen, um sein Parteibuch zu behalten.

Eine Sprecherin der Bundes-SPD erklärte zu der Meldung von APA, es handle sich um "Spekulationen". Wörtlich sagte sie: "Wir wissen, dass die Entscheidung der Landesschiedskommission zeitnah kommt. Sobald wir diese kennen, werden wir uns zeitnah äußern. An Spekulationen beteiligen wir uns nicht, sondern halten uns an die von der Landesschiedskommission erbetene Verschwiegenheitspflicht bis zur Entscheidung."

In der mündlichen Verhandlung vor dem SPD-Landesschiedsgericht am 10. Januar hatte Sarrazin versichert, dass er zu den Grundwerten des Godesberger Programms, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, stehe. Sein auch SPD-intern stark kritisiertes Buch "Feindliche Übernahme" enthalte keine einzige Aussage, die den Grundwerten der SPD widerspreche. Der Versuch, ihn aus der SPD auszuschließen, sei ein reiner Willkürakt.