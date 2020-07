Am Landgericht Berlin forderte Staatsanwältin Silke van Sweringen am Mittwoch eine Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren für den Mord an Fritz von Weizsäcker und den versuchten Mord an dem Polizisten Ferrid B. Der Angeklagte sei zum Tatzeitpunkt laut Gutachter nur vermindert schuldfähig gewesen, leide unter einer Zwangsstörung und sei weiterhin gefährlich. Beantragt wurde daher auch seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Der 57-jährige S. griff Weizsäcker bei einem Vortrag im November in Berlin mit einem Messer an. Ferrid B., der privat bei der Veranstaltung war, ging dazwischen, auch er wurde von S. schwer verletzt.

An den zurückliegenden Prozesstagen kamen zahlreiche Zeugen zu Wort, auch der Angeklagte selbst äußerte sich.

