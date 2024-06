Vater der in Berlin getöteten Louisa „Solche Urteile zerstören das Vertrauen in die Justiz“

Herr Herwig, die von Ihnen veranlasste und von vielen Tagesspiegel-Lesern durch Spenden ermöglichte Berufungsverhandlung gegen den Rot-Fahrer, der im April 2022 Ihre elfjährige Tochter getötet hat, hat am Urteil nichts geändert: Es bleibt bei neun Monaten auf Bewährung. In sechs Monaten kann der Mann seine Fahrerlaubnis neu beantragen, die er nach dem Unfall verloren hat. Wie enttäuscht sind Sie?

Von dem Urteil selbst bin ich weniger enttäuscht. Dass ein und derselbe Staatsanwalt seine Rechtsauffassung nicht innerhalb eines Jahres ändert, ist stringent. Enttäuscht bin ich aber davon, dass das Urteil offensichtlich schon vor Verhandlungsbeginn feststand. Schließlich hat mir die Richterin zum Prozessauftakt ausführlich erklärt, warum ich mein Berufungsgesuch zurücknehmen solle. Begründet hat sie das damit, dass es rechtlich keine Aussicht auf Erfolg hätte. Unvoreingenommenheit sieht für mich anders aus.

Jetzt bliebe Ihnen noch, Revision einzulegen, um die Entscheidung auf mögliche Rechtsfehler überprüfen zu lassen. Wollen Sie das tun?

Im Moment sieht alles danach aus. Zum einen bin ich immer noch der Meinung, dass ich relevante Dinge zur Beurteilung des Geschehens, insbesondere zum Verhalten des Täters nach der Tat, beizutragen habe. Außerdem fühle ich mich meiner Rechte beraubt: Als Nebenkläger habe ich vor Gericht ein Rederecht, das ich aber nicht wahrnehmen konnte, weil mir die Richterin nach kurzer Zeit das Wort abgeschnitten hat. Gleichzeitig hat die Richterin aber angedeutet, dass sie meine Ausführungen inhaltlich zulassen würde, wenn dafür ein Beweisantrag vorgelegen hätte. Insofern liegt aus meiner Sicht nur eine Art Verfahrensfehler vor, der eine Revision rechtfertigt.

Viele – darunter der Fachverband Fußverkehr – haben die Berufung vor allem deshalb unterstützt, weil sie es für falsch halten, dass der Täter in ein paar Monaten wieder ans Steuer darf. Allerdings hat die Richterin klargestellt, dass er nicht einfach seinen Führerschein zurückbekommt, sondern die Fahrerlaubnis neu machen muss. Auch betonte sie die „enormen beruflichen Konsequenzen“ für den 61-Jährigen, der als Selbstständiger auf sein Auto angewiesen war.

Mir ist ein Rätsel, warum das überhaupt als Grund angeführt wird. Außerdem sind die Aussagen des Angeklagten bisher nichts als unbelegte Behauptungen. Ich frage mich beispielsweise, wieso eine angeblich in wirtschaftliche Not geratene Person mit einem Nettoeinkommen unter 1200 Euro noch ein eigenes Unfallgutachten für mehrere Tausend Euro in Auftrag gibt. Die Zahlen zu seiner Firma im Handelsregister sprechen eine andere Sprache. Aber das wollte die Richterin ja nicht hören.

Ihre Anwältin hat vor Gericht von einem Mordmerkmal gesprochen, eine Parallele zu den Ku’damm-Rasern gezogen und dem Täter vorgeworfen, durch seine Rot-Fahrt bewusst den Tod eines Menschen in Kauf genommen zu haben. Es war doch absehbar, dass das Gericht da nicht mitgeht. Der Mann fuhr zwar mindestens Tempo 65 bei erlaubten 50, aber er ist kein aktenkundiger Raser und hatte sein Enkelkind im Auto, als er Louisa totfuhr.

Herr H. hat in seiner letzten Einlassung zwar wieder nicht preisgegeben, wohin die Fahrt mit seinem Enkel gehen sollte, aber er hat zweimal betont, dass er nicht in Eile gewesen sei. Das spricht doch eher gegen das sogenannte „Augenblicksversagen“, wie es das Gericht genannt hat, und eher für ein überlegtes Handeln.

Außerdem steht ein „Augenblicksversagen“ für mich in diametralem Widerspruch zu der bewiesenen Tatsache, dass die Ampel schon mindestens 22 Sekunden rot war. Der Angeklagte hat ja selbst eingeräumt, die Ampel aus der Entfernung als rot wahrgenommen zu haben. Die Geschichte ist und bleibt aus meiner Sicht unglaubwürdig.

430 Meter betrug laut Gutachten die Strecke, die der Audi auf die bereits rote Ampel zufuhr.

Nach Ansicht der Richterin war „eine generalpräventive Entscheidung“, also ein exemplarisch hartes Urteil, in diesem Fall nicht notwendig. Darin war sie sich mit dem Staatsanwalt einig, der zwar sagte, dass das Verhalten vieler Berliner Autofahrer „unter aller Sau“ sei, aber auch erklärte, dass das – im Namen des Volkes zu fällende – Urteil nicht „den Volkswillen“ abbilden könne.

Mit anderen Worten: Die beim Staat angestellten und vom Steuerzahler bezahlten Juristen interessiert es wenig, wie ihr Tun von der Allgemeinheit wahrgenommen und bewertet wird. Solche Urteile demontieren den Rechtsstaat und zerstören das Vertrauen in Justiz und Gesellschaft. Oder kurz gesagt: Ich sehe nicht, wie ein solches Urteil dazu beiträgt, Autofahrer in ihrem Verhalten zu disziplinieren.

Wie schlimm der Unfall selbst für Unbeteiligte war, zeigte der 70-jährige Zeuge, der in seinem Auto auf der Nebenspur an der Ampel wartete, als der Audi Louisa rammte. Er sprach von Schlafstörungen und davon, dass er die Bilder nicht loswürde. Haben Sie selbst eine Strategie, mit dem Geschehen zurechtzukommen?

Meine bisherige Strategie war, gegen das empfundene Unrecht anzukämpfen. Ich wurde am Vortag des Prozesses gefragt, ob ich noch Vertrauen in den Rechtsstaat hätte. Das habe ich selbstverständlich bejaht. Aber dieses Vertrauen hat einige Risse bekommen.

Die Verteidigerin des Angeklagten sagte in der Verhandlung: „Dass Eltern Vergeltung wollen, ist nachvollziehbar.“ Das klingt für Unbeteiligte plausibel – aber muss brutal sein für Sie. Haben Sie jemanden, der Sie davor bewahrt, sich in Rachegedanken zu verlieren, die die geschehene Katastrophe ja doch nicht ändern können?

Ich würde behaupten, dass ich auch alleine noch klar denken kann. Auch als Vater eines totgefahrenen Kindes bin ich der festen Überzeugung, dass es in einem Rechtsstaat Aufgabe des Gerichts ist, einen Ausgleich zu finden zwischen den möglicherweise überzogenen Rachegelüsten von Angehörigen und dem Bedürfnis des Täters, sich möglichst billig aus der Affäre zu ziehen. Bei einem guten Kompromiss sind beide unzufrieden.

Louisa war elf Jahre alt, als ein Autofahrer sie an einer für sie grünen Ampel auf der Landsberger Allee überfuhr. © privat

Wenn das Urteil dieses Kriterium erfüllen würde, müsste es irgendwo Tausende Autofahrer geben, die sich über diese drakonisch harte Strafe aufregen. Sollte es sie geben, mögen sie mir bitte schreiben, damit ich meine Sichtweise überdenken kann. Ersatzweise können auch gern ein, zwei Abgeordnete des Rechtsausschusses des Bundestages mir den Grundgedanken dieser Rechtsprechung erklären. Diese hatte ich vorab per Mail eingeladen, zum Prozess zu kommen. Anscheinend erfolglos, wie sich gezeigt hat.

Sie sprachen vor Gericht von etwa 3000 Menschen, die für die Berufung gespendet haben. Was machen Sie mit dem Geld, das nach Zahlung Ihres Gerichtskostenanteils übrigbleibt?

Ich werde es entweder an Vereine spenden, die sich für die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer einsetzen, oder es verwenden, um mein Anliegen der Strafrechtsverschärfung voranzutreiben. Die generelle Zweckbindung bleibt natürlich bestehen. Das bin ich den Spender:innen schuldig.

Übrigens habe ich am Tag des Berufungsprozesses nochmal völlig ungebeten Spenden erhalten. Insbesondere die damit verbundenen aufmunternden Worte, weiterzumachen und dranzubleiben, setzen einen wieder in die Spur, wenn sich nach einem solchen Tag die Selbstzweifel einschleichen.