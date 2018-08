Auch der heißeste Sommer geht in Berlin mit einem Adrenalinschub zu Ende. Die Kleinen feiern mit Freunden und Verwandten ihren ersten Schultag, überall in der Stadt brummt es vor Events. Ein Höhepunkt am ersten Wochenende nach den Ferien versprach das alljährliche Sommerfest des VBKI (Verein Berliner Kaufleute und Industrieller) zu werden, bei dem die Repräsentanten von Wirtschaft und Gesellschaft zusammenkommen wollten, um sich auszutauschen über all das, was wichtig wird in der kommenden Zeit. Für die Unternehmer um VBKI-Präsident Markus Voigt lag wohl eine berlinische Ironie darin, dass zuletzt Wespenplage und Sumpfkrebswanderungen zu großen Themen anwuchsen, als hätte die Stadt keine anderen Sorgen.

Jedenfalls hatte er die ruhigeren Tage genutzt, um seinen Gästen einen Impuls für einen aktiven Herbst zu bieten. Denn heikle Themen wie Bauen und Verkehr mit den damit verbundenen Problemen sind unter der sengenden Sonne nicht einfach verdorrt wie viele Pflanzen. Für Voigt läge eine plausible Lösung darin, dass die Wirtschaft zum natürlichen Partner der Politik wird, damit man gemeinsam die Probleme pragmatisch anpacken kann. Aus der Wirtschaftsperspektive würde es schon helfen, wenn solche Reizthemen weniger polarisierend behandelt würden, sondern lösungsorientiert. Die Mieter auf der einen und die Bauwirtschaft auf der anderen Seite müssten schließlich keine Gegner sein.

Abgegrenzte Zirkel seien Gift für zielführendes Handeln

Die Bürokratie ist da schon eher Verhinderin. Schnelle Baugenehmigungen sind für die Berliner Wirtschaft das A und O zur Beseitigung des Wohnungsmangels und um der Devise „Bauen, bauen, bauen“ endlich Tempo zu geben. Zukunftsaufgaben, so sieht es Markus Voigt, der eines der interessantesten Business-Netzwerke der Stadt in den letzten Jahren auch kräftig verjüngt hat, lassen sich nur meistern, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen. Für zielführendes Handeln seien abgegrenzte Zirkel Gift.

Dass seine Gedanken auf fruchtbaren Boden fallen könnten, dafür sprach die exquisite Gästeliste. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller hatte sowieso ein Grußwort zugesagt. Auch Innensenator Andreas Geisel, Wirtschaftssenatorin Ramona Pop, Justizsenator Dirk Behrendt, Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher und Abgeordnetenhauspräsident Ralf Wieland hatten den Termin im Kalender. Außerdem wollten die Fraktionsvorsitzenden Sebastian Czaja (FDP), Burkhard Dregger (CDU), Silke Gebel (Bündnis 90/ Die Grünen) und Raed Saleh (SPD) kommen, ebenso Spitzenmanager wie der Vorstandsvorsitzende der Alba-Group Eric Schweitzer, RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und Mercedes-Vertriebsdirektor Hans-Bahne Hansen. Mit Voigt wollte auch VBKI-Geschäftsführer Udo Marin die Gäste in Empfang nehmen.

Natürlich bietet so ein Abend eine Steilvorlage um über das gemeinnützige Engagement zu reden: Lesepatenschaften, Sportförderung, den Preis der Berliner Galerien und die Kulturförderung. Schon zum zweiten Mal war die European School of Management and Technology (ESMT) am Schloßplatz für das Fest ausgewählt worden. Das ehemalige Staatsratsgebäude hat nicht nur eine gute Lage, sondern inspiriert angesichts all dessen, was aufgebaut wurde, an sich schon optimistischen Small Talk.