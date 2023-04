Vegan und polyamor Warum unsere Hasen echte Berliner sind

Immer mehr Menschen zieht es in die Hauptstadt – immer mehr Hasen ebenso. Eigentlich Wildtiere, haben sich rund 100 Feldhasen im Berliner Stadtgebiet angesiedelt. Besonders wohl fühlt sich das Langohr offenbar dort, wo die Mieten noch günstig sind: im Osten der Stadt inmitten von DDR-Plattenbauten, wo er sich einige Verhaltensweisen von den zweibeinigen Städtern mit den Stummelohren abgeguckt hat. Die Parallelen zwischen dem „gemeinen Feldhasen“ und dem „gemeinen Berliner“ sind erstaunlich.

Selbstverständlich ernährt sich der Hauptstadt-Hase vegan und ist in puncto Essen genauso wählerisch wie eine Berliner Foodbloggerin. „Löwenzahn alleine mach den Hasen nicht glücklich“, weiß der Berliner Wildtierexperte Derk Ehlert. Klatschmohn, Gänseblümchen und Wildkräuter braucht der Gräser-Gourmet dann schon zu seinem Glück. Aber wer täglich 1,4 Kilogramm Grünzeugs knabbert und in einer kulinarischen Metropole lebt, wird wohl Ansprüche haben dürfen.

Unverbindlicher Sex und spektakuläre Balz-Moves wie im Berghain

Oster-Maskottchen ist der Hase als Fruchtbarkeitssymbol geworden, und das nicht ohne Grund. Das ausgesprochen liberale Paarungsverhalten vieler Berliner:innen vermag den Feldhasen keineswegs zu schocken. Im Gegenteil: Polyamorie und unverbindlichen Sex praktizieren die Feldhasen schon länger als es das KitKat gibt. Grundsätzlich sind Feldhasen Einzelgänger und passen damit gut nach Berlin als „Hauptstadt der Singles“. Zur Paarung kommen die Hoppler dann aber doch zusammen – wie die Berliner im Club – und packen zur Balz spektakuläre Moves aus.

Eigentlich scheu, sind die Berliner Hauptstadt-Hasen schwer zu beeindrucken. Ihre Fluchtdistanz liegt mit acht Metern deutlich niedriger als die von landlebenden Feldhasen. © Foto: Dirk Köhler

In sogenannten „Rammlerkämpfen“ messen sich zunächst die Männchen untereinander im Rennen, Springen und Boxen. Der Finalist misst sich dann mit der Häsin ebenfalls in Boxkämpfen, die teils rabiat, teils possierlich aussehen: Beide Hasen stellen sich auf die Hinterpfoten und paddeln und kratzen sich gegenseitig mit den Vorderpfoten, sodass die Fellfetzen fliegen – in Fachkreisen „Rammlerwolle“ genannt. Sie jagen sich gegenseitig übers Gras, wirbeln umher, nähern sich an, und schubsen einander weg wie liebestolle Clubber auf der Tanzfläche.

Videos dieser spektakulären Balz werden auf Youtube mit Vorliebe mit Techno unterlegt – dem Soundtrack Berlins. Passenderweise wurden selbst vor dem Berghain schon Feldhasen gesichtet, erzählt Nabu-Experte und Verhaltensbiologie Dirk Köhler, der seit 20 Jahren die Hasenpopulation Berlins beobachtet.

Stilecht ist Monogamie und Treue unter Feldhasen eher verpönt – eine Häsin paart sich mit unterschiedlichen Männchen. Es kommt sogar vor, dass innerhalb eines einzigen Wurfes Junge von unterschiedlichen Vätern sind. Und wo Lust ist, ist auch ein Weg: Häsinnen können sogar dann erneut schwanger werden, wenn sie gerade einen Wurf Hasenbabys austragen.

Stadthasen sind abgebrüht, kieztreu und murren

Aber „no strings attached“, denn selbst ist die Häsin: Die Jungtieraufzucht übernimmt die Mutter alleine. Allerdings fällt die mütterliche Zuwendung eher sparsam aus. Nur etwa eine Stunde täglich verbringt die Häsin mit ihren Kleinen, denn sie will nicht unnötig Fressfeinde anlocken, und säugt sie mit nährstoffreicher Kondensmilch. Ostdeutsche Mütter kehren ja traditionell recht schnell in die Erwerbsarbeit zurück.

Die Berliner Stadthasen fühlen sich vor allem im Osten Berlins wohl, wo zwischen den DDR-Bauten jahrzehntelang nicht gedüngt wurde. Den Westen Berlins bevölkern dagegen die Wildkaninchen. © Dirk Köhler

Einen Monat lang harren die Hasenjungen unter freiem Himmel in „Sassen“ genannten flachen Grasmulden aus, drücken sich eng an den Boden und versuchen, unbemerkt zu bleiben. Zugute kommt ihnen dabei, dass sie in ihren ersten Lebenswochen keinen Eigengeruch absondern und dass Hasen von Natur aus wortkarg sind. Gänzlich stumm sind sie nicht, heißt es bei der Deutschen Wildtierstiftung. „Wer richtig hinhört, kann aus nächster Nähe ab und an ein leises Murren wahrnehmen.“ Ob sie auch das Murren bei den Berlinern abgekupfert haben?

Jeder weiß, dass Berliner schwer zu beeindrucken sind und auf Merkwürdigkeiten hoffnungslos cool reagieren. Im Gegensatz zu ihren ländlichen Artgenossen sind auch die Hauptstadt-Hasen enorm abgebrüht. Während Landhasen sehr scheu sind und schon bei Annäherung auf 30 Meter Reißaus nehmen, liegt die „Fluchtdistanz“ beim Stadthasen mit acht Metern deutlich niedriger.

Und ähnlich wie der Zweibeiner zeichnet sich auch der Vierbeiner durch eine regelrechte Kieztreue aus: Einmal Marzahn, immer Marzahn. Die Plattenbau-Population im Berliner Osten ist seit Jahrzehnten stabil.

Der Feldhase hat sich in Berlin angesiedelt: Zwischen Plattenbauten in Marzahn-Hellersdorf lebt seit Jahrzehnten eine stabile Hasenpopulation. © Dirk Köhler

Kaninchen im Westen, Hasen im Osten: Wie man die Hoppler unterscheiden kann

Gerade zu Ostern halten vieler Berliner:innen die Augen nach Mümmelmännern offen, sitzen dabei jedoch häufig einem Etikettenschwindel auf. Denn die überwiegende Mehrheit der Großstadt-Hoppler sind keine Feldhasen, sondern Wildkaninchen. Die Karnickel sind gesellige Tiere, ziehen ihren Nachwuchs in unterirdischen Bauten auf und bevölkern vor allem den Westen der Stadt.

Die Hasen bevorzugen den Osten, denn auf den Grünflächen zwischen den Plattenbauten wurden seit Jahrzehnten nicht gedüngt, was die kulinarische Kräutervielfalt begünstigt.

Ob es sich um Hase oder Hochstapler handelt, zeigt der Schwanzvergleich. „Beim Wegrennen wippen die Kaninchen mit dem weißen Schwanz“, sagt Hasen-Kenner Köhler. Rennt dagegen ein Hase weg, hält er die im Jägerjargon „Tulpe“ genannte Schwanzspitze unten. Auch die Ohren unterscheiden sich. Im Vergleich zum Kaninchen hat der Hase deutlich längere „Löffel“, die in schwarzen Spitzen enden.

Wer also zu Ostern einen waschechten Berliner „Ost-Erhasen“ sehen möchte, fährt am besten mit der U5 in Richtung Hönow. Die Hasen sind abgebrüht, wortkarg, haben eine Vorliebe für Graskonsum und sind damit leider nur schwer von anderen Berlinern zu unterscheiden. Die beste Zeit für Sichtungen sind die frühen Morgenstunden, kurz nach Dämmerung – da sind viele Hauptstadt-Hasen aktiv. Wie die Berliner in den Clubs.

