Veganes Paradies in Berlin Neuer Markt direkt an der Spree

Go vegan! Laut Vegetarierbund ist Berlin europaweit eine der Spitzenstädte für veganen Lifestyle. Die Begründung: Die Dichte veganer Restaurants. Für alle Veganer:innen oder die, die es werden wollen, gibt es neuerdings eine Adresse mehr: Direkt am Spreeufer in Berlin-Friedrichshain findet auf dem Gelände des Holzmarktes ein veganer Markt statt.

Der Holzmarkt mitten im Herzen Berlins hat eine besondere Geschichte: Wo vor 300 Jahren noch ein Marktplatz für Holzhandel war, befindet sich heute ein kleines Großstadtdorf. Ein lebendiger Ort mit Holzgebäuden, Cafés und Ateliers. Gelegen im ehemaligen Grenzgebiet zwischen Ost und West, blieb der Holzmarkt jahrelang unbebaut und wurde nach dem Mauerfall zu einem Ort der kreativen Selbstentfaltung. Spätestens seit 2017 wird hier von den ehemaligen Machern der legendären Bar 25 ein alternatives, kreatives Stadtquartier betrieben.

Vegan Sunday’s ist das neue Event im Holzmarkt. Am Sonntag, den 12. März 2023 findet der Markt zum ersten Mal statt. Veganes Streetfood, gute Musik und Vintage Shopping werden geboten. Besucher:innen dürfen den ganzen Tag zwischen 12 und 20 Uhr auf dem Markt herumschlendern, der Eintritt ist frei.

Auch in den restlichen Frühlingsmonaten wird der Markt für alle Vegan-Liebhaber stattfinden. Die Termine für April und Mai sind auf der Homepage zu finden.

