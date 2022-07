Erstmals seit vier Jahren findet am Sonntag wieder ein großes Radrennen in Berlin statt. Das „Velocity“-Rennen ist am Morgen mit mehreren tausend Teilnehmenden gestartet. Die längere der beiden Routen führt über 90 Kilometer durch die Stadt, auf der kürzeren fahren die Teilnehmenden eine 60-Kilometer-Rundtour. Startpunkt und Ziel ist die Straße des 17. Juni.

Rund um das Rennen sind viele Strecken in Berlin gesperrt, zum Teil bis Dienstag.

Am Sonntag sind seit dem frühen Morgen folgende Straßen für den Verkehr gesperrt: Ernst-Reuter-Platz, Otto-Suhr-Allee, Spandauer Damm, Charlottenburger Chaussee, Teltower Straße, Havelchaussee, Kronprinzessinnenweg, Hüttenweg, Onkel-Tom-Straße, Argentinische Allee, Saargemünder Straße, Löhleinstraße, Thielallee, Königin-Luise-Straße, Grunewaldstraße, Albrechtstraße, Steglitzer Damm, Attilastraße, Manteuffelstraße, Boelckestraße, Katzbachstraße, Yorckstraße, Möckernstraße, Stresemannstraße, Anhalter Straße, Wilhelmstraße, Kochstraße, Rudi-Dutschke-Straße, Oranienstraße, Prinzenstraße, Heinrich-Heine-Straße, Köpenicker Straße, Michaelkirchstraße, An der Michaelbrücke, Lichtenberger Straße, Strausberger Platz, Karl-Marx-Allee, Alexanderstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Torstraße, Tucholskystraße, Ziegelstraße, Friedrichstraße, Reinhardtstraße, Kapelle Ufer, Rahel-Hirsch-Straße, Alt-Moabit, Lüneburger Straße, Paulstraße und Spreeweg.

[Lesen Sie mehr mit Tagesspiegel-Plus: Baustellen, Handzeichen und Sicherheit: Das sollten Teilnehmende beim großen Radrennen in Berlin beachten]

Ebenfalls gesperrt werden für den verlängerten Streckenverlauf die Altonaer Straße, Levetzowstraße, Gotzkowskystraße, Alt-Moabit, Beusselstraße, Saatwinkler Damm, Gartenfelder Straße, und die Bernauer Straße bis zur Höhe des Wasserwerks.

Einen genauen Überblick über die Sperrungen und die voraussichtlichen Sperrzeiten finden Sie hier (PDF). Der Start- und Zielbereich in der Straße des 17. Juni soll am Dienstag wieder freigegeben werden.

Die Straßen sollen sukzessive bis 13.15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Von den Sperrungen ist auch der öffentliche Nahverkehr betroffen. Laut BVG werden bis mindestens 13 Uhr insgesamt 49 Buslinien und sechs Tramlinien umgeleitet, geteilt oder gesperrt. Reisende sollen sich demnach vor Reiseantritt auf BVG.de beziehungsweise in der Fahrinfo-App informieren. (Tsp)