Veranstalter ziehen vor Gericht Berliner Polizei verbietet Protestkonzert auf der A100 – Fahrraddemo darf stattfinden

Ein für diesen Sonntag geplantes Konzert auf der Berliner Stadtautobahn A100 ist nach Angaben der Veranstalter von der Polizei untersagt worden. Das teilte die Musik- und Aktionsgruppe „Lebenslaute“ als Veranstalter des Konzerts mit. Zugleich erklärte die Gruppe, dass sie beim Verwaltungsgericht einen Eilantrag gegen das Verbot gestellt habe. Das Protestkonzert sollte sich gegen den Neu- und Ausbau von Autobahnen sowie den Weiterbau der A100 richten.

Die Polizei bestätigte am Freitag auf Tagesspiegel-Anfrage, dass das für 13 Uhr geplante Konzert zwischen den Anschlussstellen Tempelhofer Damm und Oberlandstraße auf der A100 untersagt wurde und dass ein Eilverfahren beim Verwaltungsgericht laufe. Das Verwaltungsgericht erklärte, am Freitag über den Antrag entscheiden zu wollen.

Laut Polizei ist von dem Verbot nur das Konzert, nicht aber eine im Zusammenhang damit geplante Fahrraddemonstration betroffen. Einer früheren Mitteilung zufolge soll die Fahrraddemo ab 11 Uhr von der Frankfurter Allee/Ecke Möllendorffstraße über die Elsen- und Hatun-Sürücü-Brücke und die A100 bis zur Abfahrt Tempelhofer Damm führen.

Von dort soll zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr eine weitere Fahrraddemo zum Brandenburger Tor führen, wo die Klimaaktivist:innen der „Letzten Generation“ um 15 Uhr zur Kundgebung „Klimakollaps verhindern, Grundrechte schützen“ aufrufen.

Polizei befürchtet Staus

Ausschlaggebend für das Verbot des Konzerts waren laut einem Polizeisprecher „vornehmlich Sicherheitsbedenken aufgrund zu erwartender Staubildungen der ausgewählten Örtlichkeit sowie die Gewährleistung des Verkehrsflusses und das Ausmaß der notwendigen Sperrzeit der Autobahn“. Demnach müsste die Autobahn für das Konzert mehrere Stunden lang gesperrt werden. Auch „grundrechtsgeschützte Interessen von Fahrzeugführerinnen und -führern“ seien für die Entscheidung maßgeblich gewesen, hieß es.

„Mit der Klage fordern wir unsere Versammlungsfreiheit ein“, teilte Ole Will von „Lebenslaute“ mit. „Ein klassisches Konzert an diesem Ort soll den Widerspruch zwischen Naturschutz und Autostadt erlebbar machen, wenn dort, wo Lärm und schlechte Luft vorherrschen, Musik und Gesang dominieren“, erklärten die Veranstalter weiter. Das Konzert solle aufzeigen, was es bedeutet, entgegen der Vorgaben des Klimaschutzes dem Autoverkehr Vorrang zu geben.

Zu dem Protest auf der A100 haben neben „Lebenslaute“ unter anderem die Klimaaktivist:innen der „Letzten Generation“, die „Bürger*innenInitiative A100“ und der Verband „Greenpeace Berlin“ aufgerufen. Stattfinden soll er im Rahmen der bundesweiten dezentralen Aktionstage „Sozial- und klimagerechte Mobilitätswende jetzt“.