Die Spannung steigt, in immer kürzeren Abständen werden die Pro- und Contra-Argumente vorgetragen: Kurz vor dem SPD-Parteitag am Sonnabend, bei dem die Linie zur Lehrer-Verbeamtung beschlossen werden soll, haben jetzt alle sechs SPD-Bildungsstadträte sowie mehrere SPD-Bürgermeister für die Verbeamtung votiert.

„An fast jeder Schule verlassen gut ausgebildete und engagierte Lehrkräfte die Kollegien, um im Berlinere Umland verbeamtet zu werden“, heißt es in einem gemeinsamen Brief, der dem Tagesspiegel vorliegt. Und weiter: „Die Eltern fragen uns, warum bleibt die Berliner SPD trotz Lehrkräftemangel bei einem Verbeamtungsverbot?“. Zwar werde die Verbeamtung allein das Probleme des Lehrkräftemangels nicht lösen. Sie sei aber ein „wichtiger und richtiger Schritt“. Berlin könne sich einen längeren Verzicht nicht länger leisten.

Initiiert wurde der Brief von Spandaus Bürgermeister Helmut Kleebank der auch zugleich Bildungsstadtrat ist. Unterschrieben haben von den SPD-Bürgermeistern zudem Angelika Schöttler aus Tempelhof-Schöneberg sowie Oliver Igel aus Treptow-Köpenick und Mittes Vizebürgermeister Ephraim Gothe. Es fehlen die Bürgermeister von Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf, Martin Hikel und Reinhart Naumann.

Hingegen ist die Liste der SPD-Bildungsstadträte vollständig: Karin Korte (Neukölln), Gordon Lemm (Marzahn-Hellersdorf), Heike Schmitt-Schmelz (Charlottenburg-Wilmersdorf), Oliver Schworck (Tempelhof-Schöneberg) und Andy Hehmke (Friedrichshain-Kreuzberg). Ihr Brief schließt mit dem Appell: „Bitte stimmt für die Möglichkeit, die Lehrkräfte wieder zu verbeamten“.

Zuletzt hatte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) von der Verbeamtung abgeraten und darauf verwiesen, dass die Quereinsteigerquote in Brandenburg trotz Verbeamtung immens sei, weshalb sich die Verbeamtung für Berlin nicht rechne. Kollatz behauptete, dass fast die Hälfte der neu eingestellten Lehrer trotz Verbeamtung Quereinsteiger seien. Tatsächlich ist es aber so, dass die Quereinsteigerquote bei den unbefristet eingestellten Lehrern bei einem Drittel liegt. Nur wenn man die befristet eingestellten hinzunimmt, sind es 47 Prozent. In Berlin lag die Quote der Quer- und Seiteneinsteiger zuletzt bei rund 60 Prozent.

Sachsen wieder spürbar konkurrenzfähig

Ein weiteres Beispiel: Sachsen. Das Land hat unter dem Druck des Lehrkräftemangels im Februar angefangen, zu verbeamten. Und nun? Die Bildungsbehörde sagte dem Tagesspiegel auf Anfrage, dass die Quereinsteigerquote von 35 auf zuletzt 20 Prozent gesunken sei. Sachsen sei „spürbar wieder konkurrenzfähig“. Die Abwanderung in den Grenzregionen zu Sachsen-Anhalt und Thüringen sei „reduziert“ worden.

Weniger deutlich fällt die Antwort auf die Frage aus, ob es durch die Verbeamtung leichter wird, Stellen an der Peripherie Sachsens zu besetzen. Das sei „nach wie vor eine große Herausforderung“, teilte ein Sprecher mit. Zwar habe sich bei der letzten Einstellungsrunde im Sommer „erfreulicherweise“ die Bewerberanzahl der ausgebildeten Lehrer und Lehrerinnen erhöht. Allerdings zeigten die meisten Bewerber und Bewerberinnen Interesse für einen Einsatzort in Leipzig und Dresden.

Anders als Berlin lockt Sachsen allerdings die Referendare nicht nur mit der Aussicht auf Verbeamtung sondern auch mit einer, 1000-Euro-Zuschlag pro Monat, wenn sie bereit sind, außerhalb der großen Städte zu arbeiten. In Berlin wird zwar seit langem von einer besseren Besoldung der Referendare gesprochen, selbige aber nicht umgesetzt.