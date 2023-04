Verdacht auf Brandstiftung Hochhaus in Kreuzberg brennt an mehreren Stellen im Keller

Am Freitagmorgen hat es in einem Hochhaus in Kreuzberg gebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, ging um 04:42 Uhr ein Notruf von Anwohnenden ein, da mehrere Stellen im Keller des dreizehngeschössigen Wohngebäudes in der Bergfriedstraße, zwischen Moritzplatz und Kottbusser Tor, gebrannt haben sollen.

Einsatzkräfte hätten insgesamt 27 Personen in Sicherheit gebracht, in acht Fällen seien dabei sogenannte Fluchthauben zum Schutz vor Rauch eingesetzt worden. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bestätigte einen Verdacht auf Brandstiftung, das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes habe die Ermittlungen übernommen. Während der Löscharbeiten war die Ritterstraße zwischen Prinzenstraße und Segitzdamm für mehrere Stunden gesperrt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wie die Feurwehr mitteilte, war das Feuer um kurz nach 08:00 Uhr wieder unter Kontrolle. Insgesamt waren 107 Feuerwehrkräfte im Einsatz. (Tsp, dpa)

Zur Startseite