In Charlottenburg-Wilmersdorf ist am Dienstag ein Coronavirus-Verdachtsfall bekannt geworden. Eine Frau, die sich im Risikogebiet aufhielt, weist entsprechende Symptome auf.

Die Charité untersucht derzeit eine Probe. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) rechnet damit, dass am Mittwoch ein Ergebnis vorliegt. „Berlins Gesundheitssystem ist wirklich gut aufgestellt“, sagte die Senatorin am Dienstag. Ansteckende Krankheiten seien nichts Neues.

Amtsarzt Patrick Langscheid versuchte, bei einer Pressekonferenz der Senatsgesundheitsverwaltung Ängsten vor Ansteckung entgegen zu treten: „Die Rentnerin in Spandau oder der Kassierer in Moabit sind nicht gefährdet.“

Gesundheitsverwaltung schaltet Hotline zum Coronavirus

Der Senat sieht Berlin auf mögliche Infektionen mit dem Coronavirus gut vorbereitet. Im Ernstfall sei Berlin „sehr gut aufgestellt“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bereits am Montag.

Sie verwies auf breit angelegte Aufklärung: An den Flughäfen Tegel und Schönefeld wurden Warnplakate in Deutsch, Englisch und Chinesisch aufgehängt, bei bestimmten Flügen werden Handzettel verteilt. Alle Passagiere könnten sich jederzeit an das routinemäßig auf Viren-Fälle vorbereitete Flughafenpersonal wenden.

Dennoch ließ Kalayci an diesem Dienstag unter 030 - 90282828 eine Hotline schalten – es hatte zahlreiche Fragen zum Coronavirus gegeben.

Erster Corona-Fall in Bayern

Der Fall eines ersten deutschen Corona-Patienten war am Dienstagmorgen in Bayern publik geworden. Er hat sich wohl in Bayern während einer Schulung bei einer Kollegin aus China infiziert. Wie der Präsident des Landesamts für Gesundheit Bayern, Andreas Zapf, am Dienstag in München sagte, steckte sich der 33-Jährige wohl am Dienstag vergangener Woche bei der Kollegin an, die zum Automobilzulieferer Webasto in Stockdorf im Landkreis Starnberg aus China angereist war.

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte, dem Erkrankten gehe es gut. Er liege isoliert im Klinikum München Schwabing. Derzeit werde geprüft, wer mit dem Erkrankten in Kontakt gekommen sei. Nach Behördenangaben soll der Erkrankte 40 enge Kontaktpersonen in Firma und Familien gehabt haben.

Laut Robert-Koch-Institut ist es das erste Mal, dass das Coronavirus außerhalb Asiens übertragen wurde. Bisher habe es nur einen Fall einer Ansteckung außerhalb Chinas gegeben: In Vietnam habe sich ein Patient bei einem anderen Erkrankten angesteckt. (mit AFP)