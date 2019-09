Beamte des Landeskriminalamts Brandenburg haben am Mittwoch in Brandenburg an der Havel Wohnungen wegen Terrorverdachts durchsucht. Es gehe um ein Verfahren der Bundesanwaltschaft gegen einen Beschuldigten, der die Terrormiliz „Islamischer Staat“ unterstützt haben soll, sagten Sicherheitskreise. Durchsucht worden sei auch die Wohnung eines Zeugen. Hinweise auf einen geplanten Anschlag gebe es nicht. Die Bundesanwaltschaft bestätigte nur die Razzia. Sympathisanten des IS finden sich im Land Brandenburg vor allem bei tschetschenischen Flüchtlingen. Der Verfassungsschutz zählte 2018 etwa 65 Personen zur „islamistischen nordkaukasischen Szene“. (dpa)