Verdacht der Körperverletzung mit Todesfolge Obdachloser leblos in leerstehendem Berliner Schwimmbad gefunden

In einem leerstehenden Schwimmbad an der Holzmarktstraße in Berlin-Friedrichshain ist am Mittwoch eine leblose Person gefunden worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach soll es sich um einen wohnungslosen 40-jährigen Mann handeln. Derzeit sei nicht auszuschließen, dass der Tod des Mannes durch Gewalteinwirkung verursacht wurde.

Wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt nun das Landeskriminalamt. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen zur Todesursache dauern an. (Tsp)

