Das Contra von Gerd Nowakowski:

Im märkischen Umland soll die Zukunft der Berliner Stadtentwicklung liegen? Man könnte es für einen Witz halten. Der Gedanke, dass die in Berlin dringend benötigten preiswerten Wohnungen von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften vor den Toren der Hauptstadt gebaut werden, erfreut nur die privaten Investoren. Denen wird dann nämlich im Stadtraum das Gelände – und das Geschäft –<TH>überlassen, um weiterhin händeringend nach Wohnraum suchenden Menschen teuer eine Wohnung zu verkaufen. Denn das soll es ja durchaus geben, die Familien oder auch Paare und Singles, die unbedingt in Berlin leben und arbeiten möchten und nicht auf dem Land wohnen wollen. Eine fatale Entmischung der Stadt wäre die Folge: In Berlin wohnen die Wohlhabenden, nach Oranienburg oder Schönefeld müssen die Menschen ziehen, die sich das nicht leisten können.

Nicht nur der Finanzsenator wird sich auch fragen, ob die dem Land Berlin gehörenden Wohnungsbauunternehmen nun aktiv mit ihrer Bautätigkeit dazu beitragen sollten, dass Berliner zwar weiterhin in der Stadt arbeiten, in Zukunft aber ihre Steuern in Brandenburg zahlen. Das kann wohl kaum in Übereinstimmung mit dem Arbeitsauftrag der Unternehmen sein.

Nein, hinter den Gedankenspielen steckt deshalb eine gute Portion Wegducken vor der politischen Wirklichkeit. Das ist auch durchaus nachvollziehbar, weil die Unternehmen ihre liebe Not haben, gegenüber einer behäbigen bis ignoranten Verwaltung in Bezirken und beim Senat ihre Bauprojekte voranzubringen, und deswegen lieber entspannt im Brandenburger Umland bauen möchten. Was die Wohnungsbauunternehmen von einer Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) halten, die sich mehr für all die Berliner einsetzt, die hier bereits eine Wohnung haben, als für jene Menschen, die neu eine Wohnung suchen, haben sie bereits in einem Brandbrief mitgeteilt. Sie fühlen sich ausgebremst, genau jenen politischen Auftrag zu erfüllen, den der rot-rot-grüne Senat ihnen erteilt hat: in größter Eile preiswerten und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, um die galoppierende Mietentwicklung zu stoppen.

Deshalb müsste für die Berliner Senatskoalition eine Bauoffensive im Brandenburger Umland politisch inakzeptabel sein. Im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag von Ende 2016 sind explizit elf neue Stadtquartiere aufgezählt, die bis 2021 entwickelt werden sollen – dazu gehören etwa die großflächigen Baugebiete „Blankenburger Süden“, Köpenick oder auch Lichterfelde Süd. Ausgenommen ist im Koalitionsvertrag dabei sogar noch die Elisabethaue in Pankow, wo Platz für weitere tausende Wohnungen ist. Insgesamt könnten auf den aufgeführten Flächen 37000 neue Wohnungen gebaut werden, hält der Koalitionsvertrag fest. Wenn mit dem Segen des Senats nun nach Brandenburg ausgewichen werden darf, dann käme das einer Kapitulation der Landesregierung gleich. Der Attraktivität Berlins, die jedes Jahr 50000 Menschen an die Spree umziehen lässt, dadurch zu begegnen, dass man die Menschen nach Brandenburg schickt und damit die Zersiedelung des Umlands noch beschleunigt, wäre zum 100. Geburtstags der Schaffung von Groß-Berlin ein Unding.