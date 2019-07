Auch der Staatsschutz der Polizei und der Verfassungsschutz werden am Samstag in Cottbus anrücken, wenn die AfD dort die „heiße Phase“ ihres Brandenburger Landtagswahlkampfs eröffnet – Motto: „Vollende die Wende“. „Wir werden sehr genau zuhören und uns anschauen, was da ringsum passiert", hatte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) in dieser Woche der „B.Z.“ erklärt.

Dafür gibt es mehrere Gründe: Vor der Stadthalle in Cottbus, Hochburg der AfD, aber auch der rechtsextremistischen Szene in Brandenburg, treten mit dem Thüringer Parteichef Björn Höcke und Brandenburgs Parteichef Andreas Kalbitz die beiden Köpfe des völkisch-nationalistischen „Flügel“ der AfD an. Der wird bekanntlich vom Bundesverfassungsschutz als Verdachtsfall für extremistische Bestrebungen eingestuft.

Bei der SPD-Innenministerkonferenz am Donnerstag in Potsdam war bereits angedeutet worden, dass es angesichts der Machtkämpfe in der AfD zwischen dem „Flügel“ und den „gemäßigten“ Reihen um Parteichef Jörg Meuthen eine zentrale Frage werden wird, ob nicht die gesamte AfD zum Verdachtsfall wird.

In Brandenburg, wo Kalbitz die AfD stramm auf Flügelkurs trimmt, kommt noch ein weiterer Punkt hinzu: die Nähe von Aktivisten der „Identitären Bewegung“ zur Partei. Erst in dieser Woche hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz die Identitären als „gesicherte rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung“ eingestuft und zum Beobachtungsobjekt erklärt. Damit können die Identitären überwacht, die Telekommunikation abgehört und V-Leute eingesetzt werden.

Mehrere Aktivisten der Identitären sind auch als Mitarbeiter in der von Kalbitz geführten AfD-Landtagsfraktion tätig. Der Tagesspiegel wollte deshalb vom Innenministerium in Potsdam wissen, wie die Abteilung für Verfassungsschutz es bewertet, dass die offiziell als Extremisten eingestuften Identitären sogar im Parlament Einfluss haben und damit Geld verdienen.

Bereits im März hatte Brandenburgs Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger im Innenausschuss des Landtags erklärt: Auf „die Mitarbeit von Aktivisten der Identitären Bewegung“ bei Abgeordneten „liegen uns Erkenntnisse vor aus offenen Quellen und nachrichtendienstlichen Zugängen“.

Mehr dürfen Nürnberg und das Innenministerium nicht sagen. Eine „öffentliche Bewertung der vorliegenden Informationen auf personelle Überschneidungen zwischen Identitärer Bewegung einerseits und der Fraktion der AfD im Brandenburgischen Landtag andererseits“ sei dem Brandenburger Verfassungsschutz nicht möglich. Der Grund: Die AfD stelle „bislang“ kein Beobachtungsobjekt dar, hinzu kommen die in der Verfassung verankerten hohen Hürden für Eingriffe in die freie Mandatsausübung der Abgeordneten.

"Der Verfassungsschutz kann nicht sagen, was in der Zeitung steht"

Die SPD-Politikerin Clara Geywitz, Vorsitzende des Innenausschusses, hatte dazu bereits im März süffisant angemerkt: „Der Rechtsstaat führt dazu, dass der Verfassungsschutz uns nicht sagen kann, was in der Zeitung steht.“ Es war ein Hinweis auf Recherchen des Tagesspiegel zu mehreren Mitarbeitern der Fraktion.

Auf Nachfrage liefert ein Ministeriumssprecher nun zumindest Hinweise darauf, wie ernst der Verfassungsschutz die Lage nimmt: Die „Möglichkeit einer mittelbaren und damit verdeckten Beteiligung von extremistischen Personenzusammenschlüssen an Willensbildungsprozessen gewählter Volksvertretungen“ sei „besorgniserregend“. Diese Anhaltspunkte seien für die weitere Prüfung, ob die gesamte AfD oder die Landespartei extremistisch sei, zu berücksichtigen.

In seinem vor wenigen Wochen vorgestellten Jahresbericht hat der Verfassungsschutz auch die Beteiligung der Identitären an den Demonstrationen des asylfeindlichen Vereins „Zukunft Heimat“ in Cottbus erwähnt. Der Verein selbst wird nicht beobachtet, dessen Chef Christoph Berndt tritt für die Landtagswahl an und ist hinter Kalbitz auf Platz zwei der Landesliste der AfD.

Der Verfassungsschutz sieht „organisatorische und personelle Überschneidungen“ von „Zukunft Heimat“ mit der rechtsextremistischen „Identitären Bewegung“. Ebenso träten bei den Demos NPD-Mitglieder, Neonazis, die Kameradschaftsszene und Mitglieder der 2012 verbotenen neonationalsozialistischen, Widerstandsbewegung in Südbrandenburg auf.

Auf die Frage, ob das nicht auch dazu führt, dass auch der Verein vom Verfassungsschutz beobachtet wird, erklärte das Innenministerium: Jede Art „von Vernetzung extremistischer Personenzusammenschlüsse“ mit solchen, die noch nicht als verfassungsfeindlich eingestuft sind, „sind als Beleg für die offenkundig bestehende Absicht auf Entgrenzung des Rechtsextremismus und damit einhergehende Unterwanderung breiterer gesellschaftlicher Kreise zu verstehen.“

Die Einstufung von Organisationen als Prüffall ist eine Vorstufe zum Verdachtsfall. Erst in diesem Verdachtsfall ist eine Beobachtung mit nachrichtendienstlichen Mitteln möglich, etwa durch Observation oder durch das Sammeln von Informationen aus anderen Behörden. Der Einsatz von V-Leuten und die Überwachung von Telekommunikation sind aber erst erlaubt, wenn die Organisation als Beobachtungsobjekt eingestuft wird.