Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht zu Dienstag erst in seinem Fahrzeug, dann zu Fuß vor einer Polizeikontrolle geflohen. Das teilten die Beamten am Dienstag mit. Der 23-Jährige war gegen 0:20 Uhr an der Yorckstraße in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei geraten. Als die Beamten seinen Lkw und ihn anhalten wollten, drückte der Mann aufs Gas.

Er flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit Richtung Potsdamer Straße, missachtete mehrere rote Ampel und überfuhr ungebremst mehrere Kreuzungen.

Eine Kollision mit einem querenden Auto konnte nur durch die Notbremsung des Autofahrers verhindert werden.

Auf der Kolonnenstraße fuhr der 23-Jährige hinter der Kreuzung zur Wilhelm-Kabus-Straße dann auch noch in den Gegenverkehr, machte vor der Einmündung Dudenstraße eine Vollbremsung und flüchtete zu Fuß.

Er rannte die Treppen in Richtung Am Lokdepot herunter, konnte dort aber von der Polizei gestellt und festgenommen werden. Dabei verletzte sich der 23-Jährige leicht am Kopf. Eine Behandlung durch herbeigerufene Rettungskräfte lehnte er ab.

Später stellte sich heraus, dass der 23-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Eine Atemalkoholmessung verlief negativ. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Straßenverkehrsgefährdung verantworten. (Tsp)