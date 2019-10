Knapp acht Wochen nach der Landtagswahl steht in Brandenburg die Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen, die SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke führen wird. Am Freitag wollen die Koalitionäre auf einer Pressekonferenz in Potsdam den Koalitionsvertrag präsentieren. Der dieser Zeitung vorliegende Entwurf enthält neben den bereits verkündeten Beschlüssen auch Neues, verborgene Überraschungen und Details. Ein Überblick, was die Kenia-Koalition vorhat, um ein „neues Kapitel für Brandenburg“ aufzuschlagen.

VERKEHR

Kenia plant Verbesserungen für Pendler. „Die Koalition wird das Angebot im Schienenpersonennahverkehr durch mehr Züge, mehr Sitzplätze und eine bessere Taktung erheblich aufstocken“, heißt es im Entwurf, über den die MAZ zuerst berichtet hatte. „Ziel ist es, an allen Bahnhöfen in Brandenburg tagsüber sowie an Werktagen mindestens einen Stundentakt im Regionalverkehr einzurichten.“ Als „Grundtakt“. Auf stärker frequentierten Strecken sollen zwei, drei oder sogar vier Zugpaare pro Stunde angeboten werden. „Für die S-Bahn in Brandenburg ist der Zehnminutentakt unser langfristiges Ziel.“ Eingleisige Abschnitte werden schrittweise ausgebaut. Von Berlin und benachbarten Metropolen aus sollen die Oberzentren, also Brandenburg, Cottbus und Frankfurt/Oder, in 60 Minuten und Mittelzentren in 90 Minuten erreichbar sein. Die Einführung eines 365-Euro-Tickets wird geprüft.

LANDESENTWICKLUNG / WOHNEN

Kenia will Brandenburg, wo es ein Gefälle zwischen dem Speckgürtel und den Landregionen gibt, zusammenführen. Der gemeinsame Landesentwicklungsplan mit Berlin soll kritisch überprüft, die Zusammenarbeit in der Wohnungspolitik ausgeweitet werden. „Das schließt auch ein Dialogangebot an Berlin zur Nutzung von Flächen der Berliner Stadtgüter für den Wohnungsbau in Brandenburg ein“. Im Land plant Kenia eine „Wohnungsbauoffensive“. Und Brandenburgs Bauordnung soll so novelliert werden, dass das Bauen „mit dem klimafreundlichen Material Holz erleichtert wird.“

INTERNET UND MOBILFUNK

Ziel der Koalition ist eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaserinfrastruktur bis 2025. Kenia will die Funklöcher stopfen. „Die Koalition wird sicherstellen, dass ein leistungsfähiges Mobilfunknetz auf 4G/LTE-Niveau zügig und flächendeckend in allen Teilen Brandenburgs bereitgestellt wird.“

SCHULE / KITA / HOCHSCHULEN

Alle Schulstandorte sollen bleiben. Die Schulstruktur wird nicht angetastet. In Brandenburg sollen mehr Lehrer ausgebildet werden. Der Einschulungsstichtag wird so verändert, dass keine Fünfjährigen mehr eingeschult werden. Während in Berlin Kitas und Horte beitragsfrei sind, peilt Kenia an, dass in Brandenburg ab 2024 für die Drei-bis Sechsjährigen in den Kitas nicht mehr gezahlt werden muss. Bisher ist nur das letzte Kita-Jahr beitragsfrei. Zudem sollen die Gruppen kleiner werden, indem der Betreuungsschlüssel verbessert wird. „Die Koalition wird zum 1.8. 2020 in einem ersten Schritt den Schlüssel für die Kita auf 1 : 10 absenken und ab 2021 den Personalschlüssel in der Krippe in drei Schritten auf 1 : 4 .“ Brandenburgs Hochschulen bekommen mehr Geld. „Studiengebühren lehnt die Koalition ab“.

KLIMASCHUTZ UND ENERGIE

Für die Koalition ist der Ausstieg aus der Braunkohle bis spätestens 2038 besiegelt. „Mit dieser Koalition wird es keine neuen Tagebaue, keine Tagebauerweiterungen und keine Umsiedlung von Dörfern mehr geben.“ Gleichzeitig bekennt sich die Koalition – unter Beachtung der Umweltanforderungen – zur geordneten Fortführung des Tagebaus Jänschwalde gemäß Braunkohleplan. Kenia hält am Ausbau der Windkraft von derzeit 7000 Megawatt auf eine Kapazität von 10 500 Megawatt bis 2030 fest, wobei der Ausbau nur außerhalb eines Radius von 1000 Metern zur Wohnbebauung zulässig sein soll. Für besonders belastete Gebiete soll ein Abstand von 1500 Metern geprüft werden. Der unter Rot-Rot abgeschaffte Nachhaltigkeitsbeirat des Landes wird wieder eingerichtet. „Wir wollen, dass Brandenburg spätestens im Jahr 2050 klimaneutral wirtschaftet und lebt.“

POLIZEI UND JUSTIZ

Die Polizei wird bis 2024 von derzeit 8100 auf 8500 Stellen aufgestockt. Kenia führt einen Polizeibeauftragten ein, angesiedelt beim Landtag. Polizei- und Verfassungsschutzgesetz, beide unter Rot-Rot verschärft, werden nicht novelliert. In der Justiz sollen jährlich zusätzlich 30 Stellen für Richter und Staatsanwälte sowie 40 für Folgepersonal geschaffen werden. „Die Koalition strebt die weitere Verkürzung der Verfahrenslaufzeiten an den Gerichten und Staatsanwaltschaften an.“

BER UND ILA

Kenia setzt auf den angekündigten BER–Start im nächsten Jahr. „Wir gehen davon aus, dass die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) für eine Inbetriebnahme des BER in 2020 sorgen wird“, heißt es. „Der BER, bestehend aus dem Hauptterminal und dem Terminal 2, muss zügig und funktionssicher fertiggestellt werden und in einen für Tüv und Baubehörde genehmigungsfähigen Zustand versetzt werden.“ Eine dritte Start- und Landebahn am BER wird ausgeschlossen. Kenia will den BER-Masterplan „prüfen“ und ein Nachtflugverbot am BER von 22 bis sechs Uhr. Und: „Die Koalition ist sich einig, dass die Flughafengesellschaft profitabel wirtschaften muss.“ Eine Aussage, dass kein neues Geld für den BER bewilligt wird, findet sich nicht. Kenia will die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA „bis in die 30er Jahre am Standort“ sichern. Eine Aussage zum militärischen Teil findet sich nicht.

MINISTERIEN UND POSTEN

Darüber wird am Donnerstagabend noch verhandelt.