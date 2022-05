Am 23. Mai wollen die Verkehrsunternehmen in Berlin und Brandenburg mit dem Verkauf des sogenannten Neun-Euro-Tickets beginnen - so Bundestag und Bundesrat dem von der Bundesregierung geplanten Tarifmodell zustimmen.

Knapp vier Wochen vor dem geplanten Start hatte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am 6. Mai Details zum sogenannten Neun-Euro-Ticket bekanntgegeben, mit dem der öffentliche Nahverkehr in ganz Deutschland zu stark ermäßigten Kosten genutzt werden kann. Das Ticket soll von Juni bis August gelten – für jeweils neun Euro für jeden dieser drei Monate.

Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility E-Mobilität, Verkehrspolitik und die Mobilität der Zukunft: Das Briefing zu Verkehr und Smart Mobility. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Wann und wo das Neun-Euro-Ticket gilt

Die Tickets sollen im gesamten deutschen Nah- und Regionalverkehr gelten – und zwar ausnahmslos in der 2. Klasse und nicht im Fernverkehr, also nicht in ICE-, IC-, RJ- und ECE-Zügen. Auch Flixbus und Flixtrain sind nach Angaben des VBB nicht dabei, ebenso wenig Sonderverkehre, sofern deren Betreiber nichts anderes regeln. Auch wichtig: Das Ticket gilt strikt nach Kalendermonaten – im Unterschied zu den sonst üblichen gleitenden Monatskarten.

Wann und wo das Ticket verkauft wird

Der Verkauf der Tickets soll in Berlin und Brandenburg am 23. Mai beginnen. Zu bekommen sein soll das Sonderangebot an allen Automaten im VBB-Gebiet sowie den Servicestellen der Verkehrsunternehmen.

Auch in Zügen sollen die besonderen Fahrscheine verkauft werden, sofern – wie auf einigen Brandenburger Bahnhöfen – keine Automaten oder Schalter zur Verfügung stehen. Dasselbe gilt für Busse, aber ausdrücklich nicht für die der BVG.

Auch über die gängigen Apps wie VBB Bus & Bahn, BVG und DB-Navigator sollen die Neun-Euro-Tickets buchbar sein. In jedem Fall sollen die Tickets personenbezogen sein, also nicht übertragbar. Kinder unter sechs Jahren fahren wie gehabt kostenlos mit. Und da die Aktion sich auf die drei Kalendermonate beschränkt, enden die Tickets automatisch, ohne in ein Abo zu münden.

Was für Stammkund:innen gilt

Wer ein Abo bei einem Verkehrsunternehmen aus dem VBB hat, braucht nichts zu unternehmen: Der abgebuchte Monatsbetrag werde automatisch auf jeweils neun Euro gesenkt. Das gilt dem VBB zufolge nicht nur für Umweltkarten, sondern auch für (in Berlin ohnehin kostenlose) Schüler- und Azubi-Tickets, Firmentickets und das VBB-Abo 65plus und 65vorOrt.

Die mit den jeweiligen Tickets verbundenen Regelungen etwa zur Fahrradmitnahme gelten wie sonst auch – aber nur für diese Kunden, nicht für das Neun-Euro-Ticket generell. Die VBB-FahrCard soll bundesweit im Nah- und Regionalverkehr anerkannt werden.

Aktuell beliebt bei Tagesspiegel Plus:

Inwieweit die Neun-Euro-Tickets im Fernverkehr anerkannt werden – wie die regulären VBB-Abos auf bestimmten Verbindungen in Brandenburg –, muss nach Angaben des Verkehrsverbundes noch abschließend geklärt werden.

Fest steht dagegen, dass auch Inhaber:innen von Semestertickets profitieren sollen. "Nähere Informationen sind in Kürze bei den jeweiligen Hochschulverwaltungen erhältlich", heißt es dazu.

Kümmern muss sich, wer die Wertmarken für die Jahreskarte vorab gekauft hat: Diese Kund:innen bittet der Verkehrsverbund, die entsprechenden Abschnitte regulär zu nutzen und im Nachhinein beim jeweiligen Verkehrsunternehmen zwecks Erstattung einzureichen. Wer im Laufe des Monats Mai eine gleitende Zeitkarte kauft, die bis in den Juni hinein gilt, bekommt keine anteilige Erstattung.

In Berlin hatte der Senat zuletzt zudem erwogen, in den Aktionsmonaten ein Null-Euro-Ticket im Tarifbereich AB für Abonnenten einzuführen. Eine Entscheidung war aber noch offen.

Was alles fährt und wo es hakt

Große Reserven haben die Verkehrsunternehmen nicht, um ihr Angebot aufzustocken. Es wird also auf vielen Strecken arg voll werden. So voll, dass der VBB vorsorglich empfiehlt, möglichst nicht das eigene Fahrrad mitzunehmen, sondern am Zielort eins zu mieten. Außerdem wird empfohlen, "außerhalb der Hauptverkehrszeiten zu reisen".

Mehr zum Thema Start am 1. Juni geplant Vorbereitungen für Neun-Euro-Ticket in Berlin und Brandenburg laufen

Zum absehbar knappen Angebot kommen einige Baustellen, die mit langem Vorlauf bewusst in die Sommerferien gelegt wurden und nun nicht mehr angepasst werden können, wie es heißt. Der VBB bittet deshalb um Flexibilität – und darum, sich vorab über Reiserouten zu informieren. Die geplanten Bauarbeiten werden an den Info-Stellen und in den Fahrplan-Apps von VBB und Verkehrsunternehmen hinterlegt. Für den absehbaren Informationsbedarf zum Thema hat der Verkehrsverbund ein Portal mit weiteren Details online gestellt.