Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat am Dienstag die verkaufsoffenen Sonntage für das 2. Halbjahr bestimmt. Geschäfte dürfen an folgenden vier Sonntagen von 13 bis 20 Uhr öffen: am 12. August während der Leichtathletik-EM, am 2. September zur Internationalen Funkausstellung (IFA) und zum Internationalen Stadionfest (Istaf) sowie wegen der Weihnachtsmärkte am 9. und 23. Dezember, an letzterem auch wegen des Louis Lewandowski Festival - World Festvial of Synagogal Music. (Tsp)