Glück im Unglück: Am Freitag wird bei der BVG von Betriebsbeginn an bis um 12 Uhr gestreikt, betroffen sind U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse. Da die BVG aber einige Buslinien von Subunternehmen betreiben lässt, die eigene Fahrzeuge und Betriebshöfe haben, bleiben 23 Buslinien am Freitag in Betrieb. Es sind die Linien 106, 161, 162, 163, 168, 175, 179, 218, 234, 263, 275, 284, 320, 322, 334, 341, 349, 363, 365, 371, 373, 380, 399.

Leichte Einschränkungen sind bei den Linien 112, 140, 184, 283, 284, 370 und 893 zu erwarten. Die BVG-Fähren fahren weiterhin, auch die S-Bahn Berlin und der Regionalverkehr, die zur Deutschen Bahn gehören, sind nicht vom Streik betroffen - solange deren Fahrer und Fahrerinnen ihren Dienst rechtzeitig antreten können. (Tsp)

+++

Nahverkehr ist immer wieder Thema in unseren Leute-Newslettern aus den Bezirken. Hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen