Verkehr, Wohnen – und generelle Unzufriedenheit An welchen Themen sich die Wahl entschieden hat 

Manche Themen standen für die Wählerinnen und Wähler besonders im Fokus. Aber auch ein genereller Unmut mit der Hauptstadt-Politik hat das Wahlergebnis beeinflusst. Ein Blick auf die wichtigsten Faktoren.

Unzufriedenheit

Die Wahl war vor allem ein Zeichen des Protests gegen die bestehende Regierung. Dass die CDU so gut abgeschnitten hat, liegt in erheblichem Maße an der großen Unzufriedenheit der Berlinerinnen und Berliner mit der bisherigen Politik in der Stadt. Laut Umfragen von Infratest sind 74 Prozent der Stadtbewohner unzufrieden mit der Arbeit des rot-grün-roten Senats. Selten hat es so schlechte Werte für eine Landesregierung gegeben. Bei den neuen CDU-Wählern gaben 73 Prozent der Befragten an, ihre Wahlentscheidung aus Enttäuschung über andere Parteien getroffen zu haben. Ein wichtige Rolle dürfte die Verwaltung dabei gespielt haben. Seit Jahren sorgen lange Wartezeiten bei den Bürgerämtern und verstaubte Abläufe für großen Unmut.

Interessant: Die Unzufriedenheit dürfte der CDU zwar mehr Stimmen eingebracht haben. Doch gleichzeitig glauben viele nicht daran, dass die Partei den besseren Weg anbietet: Auf die Frage, ob die CDU es besser machen würde, antworteten bei der Forschungsgruppe Wahlen nur 29 Prozent mit Ja. 40 Prozent glauben, dass es keinen Unterschied machen wird.

Mobilisierung

Der Ausgang der Wahlwiederholung am Sonntag wurde nicht in erster Linie durch Kreuze auf dem Wahlzettel entschieden, sondern vor allem auch durch nicht gesetzte Kreuze. Deutlich weniger Menschen als bei der Wahl 2021 nahmen teil und die Folgen für die Parteien waren unterschiedlich schlimm. Die SPD konnte ihre Wähler nur schlecht mobilisieren und verlor nach Zahlen von Infatest Dimap 57.000 Stimmen an Nicht-Wähler – das waren sogar leicht mehr Menschen, als zur CDU wechselten. Auch die Linke verlor vor allem durch Nicht-Wähler, 40.000 Menschen ehemalige Linke-Wähler gingen diesmal nicht zur Wahl.

Die Strategie der Grünen zielte dagegen voll auf die Mobilisierung der Kern-Klientel, auch deshalb grenzte sich Bettina Jarasch in den Wochen vor der Wahl so stark von SPD und CDU ab. Die Grünen verloren relativ gesehen deutlich weniger Menschen durch Nicht-Wählerschaft. Das gleicht sogar die gleichmäßigen Verluste an alle anderen Parteien (mit Ausnahme der Linkspartei) gegenüber der SPD aus und führt dazu, dass die Partei ihr Ergebnis von 2021 letztlich fast halten konnte. Auch die CDU verlor kaum Menschen an die Gruppe der Nicht-Wähler. Bei beiden Parteien waren es jeweils nur rund 20.000 Menschen.

Die starken Verluste für SPD und Linke entsprechen auch dem Stand der politikwissenschaftlichen Forschung zur Wahlbeteiligung: Beide Parteien leiden überdurchschnittlich viel durch niedrigere Wahlbeteiligung. Den Wählern beider Parteien geht oft relativ gesehen häufiger als den Wählern von CDU oder Grünen ab, was in der Wissenschaft „staatsbürgerliche Orientierungen“ genannt wird. Diese Menschen sind meist politisch interessiert, haben eine hohe Zufriedenheit mit der Demokratie und geben deshalb auch bei Nebenwahlen ihr Stimme ab.

Innere Sicherheit

Die Christdemokraten überzeugten bei ihren Wählerinnen und Wählern insbesondere beim Thema „Sicherheit und Ordnung“. Bei Infratest nannte es die größte Gruppe mit 24 Prozent das wichtigste Thema für ihre Wahlentscheidung. Der Partei werden bei der Kriminalitätsbekämpfung deutlich mehr Kompetenzen zugeschrieben als der SPD oder den Grünen.

Offenbar verfing bei einem Großteil der Wähler der Kurs, den die CDU nach den Krawallen in der Silvesternacht eingeschlagen hatte. An Silvester kam es zu Ausschreitungen und zu Angriffen auf Einsatzkräfte. Während die SPD und ihre Regierende Bürgermeisterin die soziale Situation der möglichen Täter betonte, reklamierte die CDU für sich, die Probleme wirklich beim Namen zu nennen: „Es waren vorwiegend männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund, die für den Staat und seine Repräsentanten nur Verachtung übrighaben“, sagte Wegner.

Die Noch-Regierende Franziska Giffey (SPD) wertete das Ergebnis auch als eine Abstimmung zu diesem Thema. Am Montag sagte sie: „Es ist eine Veränderungsagenda nötig in den Bereichen Wohnungsbau, Verkehr, Verwaltung, aber vor allem auch der inneren Sicherheit.“

Wohnen und Mieten

Der Wohn- und Mietmarkt in Berlin: ein dauerhaft ungelöstes Problem. Je nach Umfrageinstitut wird es bei den wichtigsten wahlentscheidenden Themen an erster oder zweiter Stelle genannt. Giffey wurde im Wahlkampf nicht müde zu betonen, dass sie bei diesem Thema auf einem guten Weg seien – doch überzeugt hat das wohl nicht. Bei Infratest macht ein überwiegender Teil der Berliner – 38 Prozent – die SPD für die fehlenden Wohnungen in der Stadt verantwortlich.

Insbesondere beim Thema Enteignungen scheint sich die Stimmung gedreht zu haben. Während eine Mehrheit der Abstimmenden 2021 noch für den entsprechenden Volksentscheid stimmte, sehen die Berliner darin inzwischen nicht mehr die Lösung für das Wohnungsproblem. Bei der repräsentativen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen gaben 63 Prozent der Befragten an, dass Enteignungen großer Wohnungsgesellschaften kein geeignetes Mittel zur Lösung der Probleme seien.

Verkehr

Es war eines der größten Streitthemen im Wahlkampf: die Verkehrspolitik. „Hier gab es sehr, sehr polarisierende Positionen“ so drückte es Giffey am Montag aus. Zugespitzt zeigte sich folgendes Bild: Die Grünen setzten ganz aufs Fahrrad, die CDU aufs Auto, die SPD auf den Ausgleich aller Verkehrsteilnehmer. Für viel Unmut sorgten stadtweit in den vergangenen Wochen mehrere unterbrochene Verbindungen des öffentlichen Nahverkehrs, allen voran die aufgrund einer Tunnelpanne nicht fahrende U2.

Mit ihrem Kurs konnten die Grünen wohl bei ihren Stammwählern punkten, nicht aber bei anderen: 37 Prozent der Berliner sehen laut Infratest die Grünen in der Verantwortung für die schwierigen Verkehrsverhältnisse in der Stadt, 20 Prozent die SPD. Bei der Forschungsgruppe Wahlen schreibt der größte Teil der Befragten, 28 Prozent, der CDU die größten Kompetenzen im Bereich Verkehr zu.

Besonders viel Kritik hatte Grünen-Spitzenkandidatin Jarasch auf sich gezogen, als sie kurz vor der Wahl einen Teil der Friedrichstraße erneut für den Autoverkehr geschlossen hatte. Interessant: Der Wahlkreis Mitte 2, in dem die Friedrichstraße liegt, ist der einzige Innenstadtbereich, in dem die CDU gewonnen hat.

