In der Nacht zu Donnerstag brachten Passanten in Gesundbrunnen einen schwer verletzten Mann in die Rettungsstelle eines Krankenhauses. Den dorthin alarmierten Polizisten gegenüber gab der 22-Jährige an, dass er gegen Mitternacht auf dem U-Bahnhof Osloer Straße drei junge Männer um Hilfe bat. Statt diese zu bekommen sollen zwei der Angesprochenen ihn plötzlich festgehalten haben und der dritte Mann aus der Gruppe soll ihn mit einem Messer von hinten niedergestochen haben. Anschließend sei das Trio mit seinem Portemonnaie und seinem Handy in unbekannte Richtung geflohen. Der 22-Jährige erlitt eine lebensbedrohliche Verletzung eines Lungenflügels und wurde sofort operiert. Die Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern an und wurden von der Kriminalpolizei übernommen. (Tsp)