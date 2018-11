Die Länder Berlin und Brandenburg reagieren damit nach Angaben des Verkehrsverbunds auf die gestiegenen Fahrgastzahlen vor allem in den Regionalzügen und tragen dafür die Mehrkosten in Höhe von mehreren Millionen Euro. Dies sind die wichtigsten Änderungen ab Sonntag, 9. Dezember:

- RE2: Auf der Regionalexpress-Linie RE2 wird es zu den Hauptverkehrszeiten drei zusätzliche Fahrten zwischen Nauen und Berlin geben. Sie halten zwischen Nauen

und Spandau an allen Stationen. Die Abfahrten ab Nauen sind um 7.23, 16.39 und 18.39 Uhr, ab Berlin gegen 6 Uhr, 15.30 und 17.45 Uhr.

- RE6: Die Regionalexpress-Linie RE6 wird ganztägig, auch am Wochenende, über Spandau hinaus nach Gesundbrunnen verlängert. Während der Landesgartenschau in Wittstock wird der Stundentakt am

Wochenende auch im Abschnitt Neuruppin – Wittstock – Wittenberge angeboten. Bislang fahren die Züge nur bis Neuruppin im Stundentakt.

- RE7: Ab dem zweiten Quartal 2019 gibt es auf der Regionalexpress-Linie RE7 erheblich mehr Sitzplätze in den Zügen, nämlich 460 statt 300 an Werktagen. 2019 fahren Doppelstockzüge auf dieser Strecke, die bislang eingesetzten "Talent"-Eindecker werden auf andere Strecken zur Verstärkung verteilt, zum Beispieel der RB10. Dem VBB und der Bahn ist es nach langen Verhandlungen gelungen, 21 Doppelstock-Waggons in Bayern gebraucht zu bekommen.

Ein zusätzlichen Zug fährt werktäglich um 6.22 Uhr von Bad Belzig nach Berlin, von Montag bis Donnerstag ein weiterer Zusatzzug gegen 16.30 Uhr von Berlin nach Bad Belzig. Am Wochenende wird ein weiterer

Ausflugszug angeboten: Er fährt gegen 10. 30 Uhr ab Berlin und um 17.08 Uhr ab Bad Belzig. In der Vergangenheit war es bei schönem Wetter an Wochenende oft so voll, dass Ausflügler mit Fahrrädern nicht mitkamen. Denn die Talent-Züge sind mit ihren winzigen verwinkelten Fahrradabteilen denkbar ungeeignet für Radfahrer.

- RB10: Auf der Regionalbahn-Linie RB10 fahren ab zweitem Quartal 2019 die Talent-Züge in Doppeltraktion, die Zahl der Sitzplätze erhöht sich von 460 auf 580.



- RB13: Auf der Regionalbahn-Linie RB13 stehen bereits seit April dieses Jahres 300 statt 160 Sitzplätze zur Verfügung. Dies wird fortgesetzt.

- RB12 und RB25: Auch bei den Linien RB12 Templin – Berlin und RB25 Werneuchen – Berlin fahren seit April 2018 einzelne Züge mit Triebwagen in Doppeltraktion. Ab 9. Dezember werden die Linien verlängert von Lichtenberg bis Ostkreuz. Dann halten sie auf den neuen Regionalbahnsteigen unten.



- RB26: Mit der Inbetriebnahme der neuen Regionalbahnsteige in Ostkreuz unten werden auch endet und beginnt auch die Linie RB26 hier und nicht mehr in Lichtenberg.

Zudem gibt es auf der RB26 nach Zulassung zusätzlicher Link-Triebwagen deutlich mehr Platz. Bei mehreren Fahrten zu den Hauptverkehrszeiten sollen die Triebwagen in Dreifachtraktion bis Müncheberg (Mark) fahren. Damit erhöht sich die Sitzplatzkapazität von 280 auf 420.

- RB41: Ganz neu ist die Regionalbahn-Linie RB41 zwischen Cottbus – Lübbenau – Lübben, die unterwegs an allen Stationen hält.

- RB63: Erstmals seit Jahren wird in Brandenburg eine Strecke wieder reaktiviert. Die Linie RB63 wird über Joachimsthal nach

Templin Stadt verlängert. Die Züge sollen etwa im Zwei-Stunden-Takt fahren. Am Montag wird Brandenburgs Infrastruktur-Ministerin Kathrin Schneider in Joachimsthal das Projekt vorstellen. Zunächst soll es einen dreijährigen Probebetrieb geben, ja nach Fahrgastentwicklung soll 2021 entschieden werden, wie es weitergeht.

- RB54: Im Fontanejahr 2019 wird die RB54 Rheinsberg (Mark) – Löwenberg (Mark) – Berlin ganzjährig unterwegs sein. Bislang gab es nur in den Sommermonaten März bis Oktober hier Verkehr.



Die neuen Fahrpläne ab 9. Dezember sind nach Angaben des VBB bereits online unter

vbb.de sowie in der VBB-App Bus&Bahn abrufbar. Dies gilt aber nicht für die RB63 nach Templin, diese Eröffnung wird noch verschwiegen, wie ein Test ergab.