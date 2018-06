Am Rande des Besuchs von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Berlin kam es am Abend in Moabit zu einem Verkehrsunfall. Auf der Kreuzung Stromstraße Ecke Turmstraße, die wegen des Besuchs bereits teilweise gesperrt war, fuhr ein Bus einen Radfahrer um. Ein Augenzeuge berichtete, dass der Radfahrer von einem Polizisten bei Rot durchgewunken worden sein soll. Dabei stieß er mit dem Bus zusammen, dessen Ampel grün zeigte.

Der Radfahrer wurde schwer verletzt und kam mit Begleitung eines Notarztes ins Virchow-Klinikum, bestätigte die Leitstelle der Feuerwehr. Der Unfall ereignete sich um 17.32 Uhr. Die Polizei konnte so schnell keine Angaben machen. Nach Angaben eines Augenzeugen sei die Ampel nicht abgeschaltet gewesen, obwohl die Wagenkolonne Netanjahus auf der Rückfahrt vom Kanzleramt zum Flughafen Tegel erwartet wurde.