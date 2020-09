Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen Berlin mit Wucht: Nach Tagesspiegel-Informationen will Verdi am Dienstag auch die BVG bestreiken. Von 3 bis 12 Uhr sollen alle Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen stillstehen. Danach dauert es erfahrungsgemäß noch mehrere Stunden, bis alles wieder nach Plan rollt. Und um einen zuverlässigen Notbetrieb zu organisieren, ist die Vorlaufzeit arg knapp.

Offiziell sei die Entscheidung, ob die BVG einbezogen werde, noch nicht gefallen, sagte Andreas Splanemann, Sprecher der Gewerkschaft Verdi, dem Tagesspiegel am Freitagmittag. Er halte es aber durchaus für möglich.

Nach Auskunft von Splanemann laufen zurzeit Verhandlungen der Gewerkschaft mit den Kommunalen Arbeitgeberverbänden zum Rahmentarifvertrag auch für den Nahverkehr. Je nach Ergebnis werde voraussichtlich am Freitagnachmittag über regionale Schwerpunkte der Streiks entschieden. In Berlin geht es weniger ums Geld als um Arbeitszeiten.

Die BVG ist mit ihren etwa 14.600 Beschäftigten der größte kommunale Verkehrsbetrieb Deutschlands. Im vergangenen Jahr wurden mehr als eine Milliarde Fahrgäste gezählt, also etwa 2,9 Millionen pro Tag. Wegen der Coronakrise liegen die Fahrgastzahlen zwar weiterhin unter dem Niveau vergangener Jahre, aber die Auslastung hat zuletzt wieder zugenommen.

Das kann im Fall eines Streiks zum Infektionsrisiko werden, wenn sich die Menschen in weniger Fahrzeugen drängen oder auf die S-Bahn als Alternative ausweichen müssen. Die kam bei früheren Streiks regelmäßig an ihre Kapazitätsgrenzen.

Die S-Bahn wird nicht bestreikt

Das Personal der S-Bahn als Tochter der Deutschen Bahn wird sich nicht am Warnstreik beteiligen. Man werde am Dienstag mit allen verfügbaren Fahrzeugen unterwegs sein, sagte eine Bahnsprecherin. Auf den Straßen droht ein Verkehrschaos.

Zuletzt hatten die Beschäftigten der BVG im Frühjahr 2019 gestreikt. Die Serie von Warnstreiks endete nach knapp einer Woche mit einer Einigung auf mindestens acht Prozent mehr Lohn, höheres Weihnachtsgeld sowie verbesserte Zulagen und tarifliche Eingruppierungen.

Vor allem neuere Beschäftigte sahen sich zuvor stark benachteiligt gegenüber denen, die schon lange zum Unternehmen gehörten. An den teils ganztägigen Warnstreiks hatte es wegen ihres Ausmaßes viel Kritik gegeben.

Sowohl der BVG als auch dem Land fehlt wegen Corona viel Geld

Der aktuelle Tarifkonflikt betrifft 130 kommunale Verkehrsunternehmen. Verdi will nach eigenen Angaben einen bundesweiten Rahmentarifvertrag durchsetzen und die Ungleichbehandlung in einzelnen Bundesländern bekämpfen.

Zugleich unterscheidet sich die Situation dramatisch von der in vergangenen Jahren: Wegen der Coronakrise fehlen den Verkehrsunternehmen hunderte Millionen Euro Einnahmen. Die BVG ist wegen des großen Anteils an Touristen in Berlin besonders betroffen. Ihr fehlen nach Tagesspiegel-Informationen bis zum Jahresende voraussichtlich etwa 100 Millionen Euro.

Online Wege durch den Streik suchen

Besserung ist angesichts der in weiten Teilen Europas steigenden Infektionszahlen nicht in Sicht. Zugleich müssen sich die Kommunen als Eigentümer – die BVG ist eine Anstalt Öffentlichen Rechts, also ein unmittelbar dem Land gehörender Betrieb – massive Steuerausfälle verkraften. Der Tarifabschluss von 2019 verursacht nach Tagesspiegel-Informationen jährliche Mehrkosten von mehr als 100 Millionen Euro.

Wer seine Wege durch Berlin vorsorglich ohne die BVG planen will, kann das online durch Deaktivierung der Verkehrsmittel Tram, Bus und U-Bahn im Suchfeld. Und wer aufs Fahrrad als Alternative setzt, hat laut Wetterprognose am Dienstag wieder gute Chancen, trocken anzukommen.