Ab Montagfrüh, sieben Uhr, wird es eng auf der Oberbaumbrücke. "Aufgrund starker Verkehrsbelastung in den vergangenen Jahren muss die Brücke, die die Stadtteile Kreuzberg und Friedrichshain über die Spree verbindet, dringend saniert werden", teilte die Verkehrsverwaltung am Freitag mit. "Insbesondere sind die erheblichen Schäden am Fahrbahnbelag zu beseitigen."

Die Bauarbeiten sollen am Morgen des 27. Mai beginnen und voraussichtlich rund fünf Monate dauern. "Im Rahmen dieser Instandsetzung werden die Fahrbahndecke und die Brückenabdichtung auf einer Fläche von rund 2.500 Quadratmetern erneuert, die alten Straßenbahnschienen werden entfernt, die Übergangskonstruktionen angepasst", teilte die Verkehrsverwaltung mit.

Die Baumaßnahme wird den Angaben zufolge in zwei Bauabschnitte aufgeteilt, die jeweils rund zehn Wochen in Anspruch nehmen sollen. Der erste Bauabschnitt umfasse die westlich gelegene, der zweite die östlich gelegene Fahrbahn.

Es gibt auch eine Umleitung

"Für den Kfz-Verkehr und für Radfahrende bleibt in Fahrtrichtung Kreuzberg bei reduzierter Geschwindigkeit eine gemeinsame Spur frei; noch im Asphalt liegende Straßenbahnschwellen werden dafür aus Sicherheitsgründen verfüllt", meldet die Verwaltung. "In Fahrtrichtung Friedrichshain verbleibt ein Fahrstreifen für den Individualverkehr, der Radverkehr wird unter den Arkaden parallel zum Gehweg geführt."

Es gibt auch eine Umleitung über die etwa eineinhalb Kilometer nordwestlich gelegene Schillingbrücke. "Die Umleitungsstrecke beginnt an der Kreuzung Skalitzer Straße/Schlesische Straße, weiter über die Köpenicker Straße und über die Straße An der Schillingbrücke", teilt die Verkehrsverwaltung mit.

Die Bauarbeiten sollen bis Anfang November 2019 abgeschlossen sein. Die Baukosten betragen laut Verwaltung rund 700.000 Euro und werden vom Land Berlin getragen. Tsp