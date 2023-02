Verkehrseinschränkungen in Mitte und Kreuzberg Warnstreiks und Großdemo bei BSR und Kliniken am Donnerstag und Freitag in Berlin

Im Rahmen der bundesweiten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst kommt es am Donnerstag auch in Berlin zu Warnstreiks. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Krankenhäuser Vivantes und Charité, der Berliner Stadtreinigung (BSR), der Wasserbetriebe sowie der Berliner Universitäten dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Aufgrund einer zugehörigen Großdemo ist noch bis zum Mittag mit Verkehrseinschränkungen in Mitte und Kreuzberg zu rechnen.

Wie die BSR und Verdi mitteilten, wird bei der Stadtreinigung am Donnerstag und zusätzlich am Freitag ganztägig gestreikt. Dort werden laut BSR voraussichtlich die Müllabfuhr, der Sperrmüll-Abholservice, die Recyclinghöfe, die Straßenreinigung, die mechanischen Behandlungsanlagen an der Gradestraße sowie das Müllheizkraftwerk in Ruhleben ganztägig bestreikt. Das Unternehmen informiert über mögliche Schließungen kurzfristig auf www.bsr.de.

Der BSR-Streik im Überblick:

Sperrmüll-Abholservice: Sperrmüllabholungen können am 9. und 10. Februar leider nicht stattfinden. Die BSR hat sich bereits mit den betroffenen Kunden:innen in Verbindung gesetzt, um Ersatztermine zu vereinbaren.

Recyclinghöfe: Am Donnerstag und Freitag kann die BSR streikbedingt vermutlich alle 14 Recyclinghöfe nicht öffnen. Eine Annahme von Abfällen ist dann nicht möglich. Bitte Anlieferungen auf andere Tage verschieben – nach Möglichkeit jedoch nicht auf den stark frequentierten Sonnabend direkt nach dem Warnstreik, sondern am besten auf die nächste Woche.

Mechanische Behandlungsanlagen Gradestraße (Selbstanlieferung von Sperrmüll und Restabfall): Auch die Mechanischen Behandlungsanlagen sind voraussichtlich am 9. und 10. Februar den ganzen Tag geschlossen. Anlieferungen müssen auf andere Tage verschoben werden.

Müllheizkraftwerk Ruhleben (Selbstanlieferung von Restabfall): Das Müllheizkraftwerk ist wahrscheinlich am Donnerstag und Freitag ebenfalls ganztägig geschlossen. Anlieferungen sind auf andere Tage zu verschieben.

Straßenreinigung: Bei der Straßenreinigung muss an beiden Tagen mit erheblichen Einschränkungen gerechnet werden. Das Abstellen von Sperrmüll, Elektroschrott und anderen Abfällen im öffentlichen Straßenland – etwa vor den Toren geschlossener Recyclinghöfe – ist verboten und kann mit Bußgeldern geahndet werden.

Mit Blick auf die Krankenhäuser sagte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann dem RBB: „Es ist ein Warnstreik, da geht es nicht darum, Betriebe dichtzumachen.“ Im Kontakt mit den Kliniken der Charité und Vivantes vereinbare man Notdienste: „Kein Patient soll unversorgt bleiben.“ Ein Verschieben nicht dringender Operationen liege dabei im Ermessen der Arbeitgeber.

Großdemo führt zu Verkehrseinschränkungen

„Die Arbeitgeber haben bislang auf die Forderung nicht reagiert und kein Angebot vorgelegt“, teilte die stellvertretende Landesbezirksleiterin, Andrea Kühnemann, bereits vor einigen Tagen mit. „Daher ist es jetzt wichtig, den Druck zu erhöhen und für die Forderungen auf die Straße zu gehen.“

Geplant sind auch Kundgebungen und eine Demonstration, unter anderem am Morgen ab 8.30 Uhr in der Nähe des Abgeordnetenhauses, wo an diesem Donnerstag eine Plenarsitzung angesetzt ist.

Die Demonstration verläuft laut Verdi von der Kochstraße bis zum Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg, wo am Vormittag die Abschlusskundgebung stattfinden soll. Verdi rechnet mit rund 3000 Teilnehmern.

Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) kann es in der Zeit von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr zu Verkehrseinschränkungen ab Wilhelmstraße in Mitte via Kochstraße, Rudi-Dutschke-Straße und Oranienstraße bis zum Oranienplatz in Kreuzberg kommen.

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro pro Monat mehr. Die erste Verhandlungsrunde ist Ende Januar ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) bezeichnete die Forderungen vor Verhandlungsbeginn als „nicht leistbar“. Nach der ersten Verhandlungsrunde am 24. Januar hatten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber ergebnislos vertagt.

Das nächste Treffen ist laut Verdi für den 24. und 25. Februar angesetzt – die wohl entscheidende dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März geplant.

Anfang der Woche hatten bereits zahlreiche Post-Beschäftigte auch in Berlin und Brandenburg die Arbeit für einen ganztägigen Warnstreik niedergelegt. Ebenfalls für Dienstag und noch bis Mittwoch hat die Gewerkschaft Bildung und Erziehung (GEW) Berliner Lehrer zu einem Warnstreik für einen „Tarifvertrag Gesundheitsschutz“ aufgerufen. (dpa, Tsp)

