Die S-Bahn wird gesperrt. Seit Montag früh, 1.30 Uhr, ist der Nordring wegen Reinigungs- und Reparaturarbeiten gesperrt, und zwar für genau eine Woche. Schon am Wochenende war der Nord-Süd-Tunnel dran, er war zwischen Schöneberg/Yorckstraße und Gesundbrunnen/Bornholmer Straße) bis Montag früh Betriebsbeginn dicht.

Im Einzelnen bedeutet das:

Bei der Sperrung des Nordrings ab Montag fahren die Ringbahnlinien S41 und S42 nur zwischen Gesundbrunnen und Westend (über Ostkreuz - Südkreuz - Westkreuz). Die S46 aus Königs Wusterhausen endet bereits in Tempelhof. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Westend und Gesundbrunnen wird angeboten, eine Umfahrung mit U- und S-Bahn ist allerdings sinnvoller.

Bei der Sperrung des Nord-Süd-Tunnels waren die Linien S1, S2, S25 und S26 betroffen. Als Ersatz fuhren Busse.





In dieser Woche gehen die Arbeiten am Abzweig der künftigen City S-Bahn weiter. Dort wurden bereits vor einem Jahr am Westhafen die Weichen für den Abzweig eingebaut.