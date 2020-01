Am Freitagnachmittag wurde ein Mädchen von der Straßenbahn erfasst. Die 11-Jährige überquerte in der Oberspreestraße gegen 17.20 Uhr den Fußgängerübergang der Tramgleise, wo sie dann von der TRAM der Linie 60 erfasst wurde, teilt die Polizei mit. Die Tram war in Richtung Altstadt Köpenick unterwegs. Das Mädchen erlitt schwere Kopfverletzungen und kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sie befindet sich außer Lebensgefahr, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Junge von Pkw erfasst

Der Junge kam mit einem Notarzt zur stationären Behandlung in eine Klinik, wo er sich außer Lebensgefahr befindet. Der Autofahrer erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden. Wegen der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Dolgenseestraße zwischen der Mellenseestraße und Sewanstraße für knapp eine Stunde gesperrt. (tsp)