In Neu-Hohenschönhausen wurde gestern Abend ein Fußgänger von einer Tram erfasst und dabei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein 46-Jähriger gegen 18.10 Uhr die Gleise der Tram in der Falkenberger Chaussee in Höhe einer Fußgängerfurt und übersah offenbar die herannahende Tram.

Die Tram erfasste den Mann und schleuderte ihn auf die Gleise. Eine Notärztin versorgte den nach ersten Erkenntnissen alkoholisierten Mann. Anschließend wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Tramfahrerin erlitt einen Schock und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. (Tsp)