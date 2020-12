Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Willmersdorf-Stöbritz, einem Ortsteil von Luckau. Wie der Tagesspiegel auf Nachfrage von der Polizei erfuhr, war nach bisherigen Ermittlungen ein Kleintransporter der Marke Iveco auf der Dubener Landstraße in eine Gruppe Fußgänger gefahren. Dabei handelte es sich um eine 41-jährige Frau sowie ein 13-jähriges und ein eineinhalbjähriges Kind.

Alle drei mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wo die Frau noch am selben Abend starb. Ob es sich um die Mutter der beiden Kinder, die inzwischen außer Lebensgefahr sind, handelt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Der Fahrer des Transporters beging Unfallflucht. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde sein Fahrzeug in der Nähe der Bundesstraße 87 in Kaden, einem anderen Ortsteil von Luckau, entdeckt und ein 22-Jähriger als mutmaßlicher Fahrer festgestellt.

Weil die Kriminalpolizei Beweismittel sichern musste, blieb die Dubener Landstraße noch lange gesperrt. Die Ermittlungen laufen derzeit noch, für Montagnachmittag hat die Cottbuser Polizei weitere Informationen angekündigt.

Nach Angaben eines Sprechers gilt der 22-Jährige zunächst als Beschuldigter. Ihm wird unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie möglicherweise auch Körperverletzung mit Todesfolge im Straßenverkehr zur Last gelegt.