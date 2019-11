Am Montag Mittag erlitt eine Radfahrerin lebensgefährliche Verletzungen bei einem Zusammenstoß mit einem LKW in Reinickendorf. Nach bisherigen Ermittlungen war der 53-jährige LKW-Fahrer gegen 12.40 Uhr in der Scharnweberstraße in Richtung Seidelstraße unterwegs und bog rechts in den Eichborndamm ab.

Der LKW erfasste dabei die 48 Jahre alte Radfahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. (Tsp)