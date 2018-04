Es geht doch voran. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen hat die Senatsverkehrsverwaltung jetzt eine Trasse für den Bau der Tangentialverbindung Ost (TVO) festgelegt, die von der Märkischen Allee in Marzahn zur Spindlersfelder Straße in Köpenick führen wird. Am Dienstag ist sie im Senat vorgestellt worden. Im nördlichen Teil soll sie westlich der Bahngleise liegen, im südlichen Bereich von Biesdorf wird sie auf die Ostseite wechseln.

Anwohner fürchteten Krach - jetzt gibt es einen Kompromiss

Die Senatsplaner wollten die Straße zunächst komplett auf der Ostseite der Bahn anlegen, was Anwohnern einen erheblichen Krach beschert hätte. Die Planer wollten vermeiden, dass die Gleise mehrfach gequert werden, weil dies die Kosten in die Höhe treibt. Die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick sowie mehrere Initiativen hatten sich vehement gegen die Ost-Variante gewehrt. Sie hatten einen Bau auf der Westseite bevorzugt.

Trasse wird in wenigen Tagen vorgestellt

Der jetzt gefundene Kompromiss sei zufriedenstellend, zumal auch auf Anschlussstraßen in Biesdorf-Süd verzichtet werden solle, sagte am Dienstag der CDU-Abgeordnete Christian Gräff. Im Norden würden Anwohner vom Lärm verschont, im Süden, wo die Trasse auf die Ostseite schwenkt, gebe es keine Bebauung. Jetzt müsse der Senat das Planfeststellungsverfahren zügig vorantreiben, forderte Gräff.

Das Verfahren hat sich bereits um Jahre verzögert, auch weil die Planer zunächst nur eine Straße mit jeweils einer Fahrspur bauen wollten. Jetzt gibt es zwei pro Richtung. Weitere Verzögerungen gab es, weil nun statt des ursprünglich vorgesehenen Radwegs ein Radschnellweg parallel zur Straße angelegt werden soll. Die Trasse soll am 18. April öffentlich vorgestellt werden.

