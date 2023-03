Verlängerung unklar Vorerst keine Anschlusslösung für das 29-Euro-Ticket in Berlin

Nach Auslaufen des in Berlin noch bis Ende April gültigen 29-Euro-Tickets wird es zumindest vorerst keine Anschlusslösung geben. Das erklärte die noch Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Dienstag in Berlin.

„Wir haben ab Mai Klärungsbedarf mit dem VBB“, sagte Giffey mit Blick auf den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), der einer erneuten Insellösung für Berlin zustimmen müsste. Giffey ergänzte: „Ich würde einschätzen, dass es nicht ganz lückenlos gehen wird.“ Sie räumte ein, dass es „wahrscheinlich etwas längere Zeit in Anspruch nehmen wird“, um eine gemeinsame Lösung zu erzielen.

Damit bestätigte die Regierungschefin Einschätzungen, die in Fachkreisen schon länger kursieren. Stephan Machulik, Verkehrsexperte der SPD, räumte im Gespräch mit dem Tagesspiegel ein, dass die für den kommenden Donnerstag im VBB-Aufsichtsrat vorgesehene Besprechung des 29-Euro-Tickets „schwierig werden“ dürfte. Er sprach von einer „großen Herausforderung“ und warf dem Noch-Regierungspartner Grüne vor, das Projekt „mit Vollgas gegen die Mauer“ gefahren zu haben.

Von dort wiederum hieß es, das Werben der SPD für die Fortsetzung des 29-Euro-Tickets sei von Beginn an unredlich gewesen, weil sie Missstimmung im VBB erzeugt und der Haushalt unnötig belastet werde. Bereits die jüngste Verlängerung des 29-Euro-Tickets für Berlin sei ausdrücklich als „letztmalig“ gekennzeichnet worden, hieß es weiter. Ein Konzept für die Verlängerung soll laut Darstellung Giffeys nun ausgerechnet die von Grünen-Spitzenfrau Bettina Jarasch geleitete Verkehrsverwaltung vorlegen. Jarasch gilt als Gegnerin eines verlängerten 29-Euro-Tickets.

Giffey dementiert Aufgabe von Wahlkampfziel

Giffey wiederum wies den Vorwurf zurück, mit der Aufkündigung einer lückenlosen Anschlusslösung eines der wesentlichen Wahlversprechen der SPD einzukassieren. „Es wird nicht abgerückt“, sagte Giffey und betonte, dass CDU und SPD „eine klare Aussage getroffen“ hätten. Nun müsse ein „Gesamtkonstrukt geschaffen werden, das auch passt“, erklärte Giffey.

