Verletzter am Berliner Alexanderplatz Mann mit Stichverletzungen auf U-Bahnsteig entdeckt

Ein Mann ist am Donnerstagabend mit Stichverletzungen auf einem U-Bahnsteig am Berliner Alexanderplatz aufgefunden worden. Der durch Messerstiche verletzte Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Donnerstag.

Angaben zur Person sowie zur Schwere der Verletzung konnte die Polizei zunächst nicht machen. Auch zu dem oder den Tätern ist derzeit noch nichts bekannt. (dpa)