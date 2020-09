Bei Schüssen aus einer größeren Menschengruppe heraus ist am Montag in Berlin-Schöneberg ein Mann verletzt worden. In einem Hinterhof sei es laut Polizei zu einer Auseinandersetzung gekommen. Das Opfer sei verletzt, schwebe allerdings nicht in Lebensgefahr. Beamte fanden den Mann auf dem Gehweg, er sei schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei geht von einer Auseinandersetzung aus. Laut Rbb fand sie in einem nahegelegenen Gebüsch eine Machete, die womöglich einer der Beteiligten bei sich trug.

Die Identität des Opfers sei der Polizei bekannt, allerdings wollten die Beamten zu weiteren Hintergründen der Tat vorerst nichts sagen. Die Spurensicherung ist nun am Tatort.

Der Bereich an der Goebenstraße wurde wegen des Großeinsatzes zwischen der Potsdamer Straße und der Kulmerstraße weiträumig gesperrt. Um 17.33 Uhr wurde die Polizei durch Anwohner alarmiert, da diese Schüsse gehört hatten.

Auf Fotos eines Reporters der „Berliner Morgenpost“ ist die abgesperrte Straße zu sehen, Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort – mehrere Rettungswagen stehen am Straßenrand.

Die Polizei empfahl, den Bereich zwischen der Potsdamer Straße und der Kulmerstraße weiträumig zu umfahren

Weitere Infos folgen in Kürze. (mit dpa)