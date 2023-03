„Verpiss dich dort, woher du kommst“ Berliner Juso-Vorsitzende erhält Drohbrief mit weißem Pulver

Die Landesvorsitzende der Berliner Jusos, Sinem Taşan-Funke, hat einen Drohbrief erhalten. Auf Twitter postete die Tempelhoferin ein Foto eines Briefes mit weißem Pulver und einem an sie gerichteten Umschlag. „Das kann dir passieren, wenn du als nicht-weiße Frau deine Meinung öffentlich sagst: anonymer Drohbrief inkl. weißem Pulver …“, schrieb sie in ihrem Post und erklärte: „Ihr macht mir keine Angst und ihr kriegt mich nicht klein.“

In dem Brief wird Taşan-Funke beschimpft, zudem steht darin: „SPD in Berlin hat verloren. Haste das noch nicht gecheckt? Verpiss dich dort, woher du kommst!“

SPD-Landeschef Raed Saleh teilte mit: „Das ist unfassbar und völlig inakzeptabel. Dieser Angriff richtet sich gegen uns alle. Als Sozialdemokratie lassen wir uns nicht einschüchtern und stehen solidarisch an deiner Seite, liebe Sinem.“ Auch die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Chefin Franziska Giffey äußerte ihre Solidarität auf Twitter: „Rassistische Drohungen, Hass und Hetze haben nichts mit politischer Auseinandersetzung zu tun. Dafür gibt es keine Toleranz.“

Erst Mitte Februar hatte Berlins Verkehrssenatorin und Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch per Brief eine Morddrohung mit einer Revolverkugel erhalten. (Tsp)

