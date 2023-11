Verschärfte Sicherheitslage durch Nahostkonflikt Innensenatorin will Böllerverbotszonen in Berlin-Neukölln einrichten

Wegen der verschärften Sicherheitslage in Berlin infolge des Nahostkonflikts will Innensenatorin Iris Spranger (SPD) auch in Neukölln an Silvester Böllerverbotszonen einrichten. Das sagte sie am Mittwoch.

Derzeit werde geprüft, wo in Neukölln derlei Zonen bestimmt werden können. Mögliche Orte könnten nach Tagesspiegel-Informationen der Reuterkiez nahe des Hermannplatzes sein sowie weitere Teile Sonnenallee in der High-Deck-Siedlung, also Hotspots der vergangenen Ausschreitungen an Silvester, aber auch bei antiisraelischen Demonstrationen in den vergangenen Wochen.

Silvester 2022/23 gab es drei Verbotszonen in Berlin. Verboten war das Böllern am Alexanderplatz, rund um die Schöneberger Pallasstraße und in Bereichen um die Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit. Nun könnten es mehr werden. „Mein Ziel ist es, auch in Neukölln Böllerverbotszonen einzurichten“, sagte Spranger.

Sie begründete das nicht nur mit den Ausschreitungen und Attacken auf Einsatzkräfte an Silvester 2022, sondern auch mit den Krawallen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel.

Zudem sollen beim bevorstehenden Jahreswechsel deutlich mehr Beamte im Einsatz sein als beim vergangenen Silvester, als es nur 1300 waren. Auch die Einsatzleitung wird verändert. Stephan Katte, Chef der Direktion Einsatz/Verkehr, soll den Silvestereinsatz leiten.